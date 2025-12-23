Elszabadult a NATO-főtitkár: kegyetlenül megfenyegette Putyint – "Ha ismét próbálkozik, a válasz pusztító erejű lesz"

Határozott intézkedésekkel a NATO kivédheti Oroszország esetleges támadását – mondta kedden Mark Rutte, a szövetség főtitkára a dpa német hírügynökségnek adott interjújában.

Elszabadult a NATO-főtitkár: kegyetlenül megfenyegette Putyint / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

Rutte szerint Oroszország következő célpontja a NATO

Ruttét főként korábban Berlinben tett kijelentésével kapcsolatban kérdezték, melynek során arról beszélt, hogy "mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és már veszélyben vagyunk". Arra a kérdésre, hogy a NATO-főtitkár valóban Vlagyimir Putyin támadásától tart-e, elmondta, hogy

Oroszország már ma is rengeteg pénzt, költségvetése 40 százalékát fegyverkezésre költ és Putyin kész volt több mint 1,1 millió embert feláldozni a hódítás érdekében.

Azonban Rutte szerint a védelmi kiadások növelésével, valamint Ukrajna erejének megőrzésével megelőzhető egy orosz támadás. Arra a kérdésre, hogy mennyi idő van a felkészülésre, a NATO-főtitkár elmondta, hogy különböző hírszerzési források 2027-ről, 2029-ről vagy 2031-ről szólnak, de mindegyik nagyon közel van, ráadásul a fegyverkezés sem lesz elég Ukrajna bukása esetén.

A NATO-főtitkár elszabadult, megfenyegette Putyint

Washington álláspontja kapcsán a főtitkár azt emelte ki az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájából , hogy az Egyesült Államok számára prioritás egy biztonságos Európa, egy erős NATO, valamint az Egyesült Államok és a NATO európai részének szoros összetartozása. Hozzátette, hogy amiatt sem aggódik, mert az Egyesült Államoknak is kézzel fogható érdekei fűződnek a NATO-hoz, például az Északi-sark környékén.

Az orosz-ukrán háború békés rendezésére irányuló törekvésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nem kíván előrejelzésekbe bocsátkozni. Azonban véleménye szerint mindenki rendkívül keményen dolgozik, az amerikaiak, az európaiak és természetesen Ukrajna is. Rutte szerint Donald Trump amerikai elnök februárban áttört egy falat Putyinnál, így azóta folyamatos a párbeszéd az ukrajnai helyzet megoldásáról.

Azonban Rutte azt is hangsúlyozta, hogy bárhogy is végződjön a háború, annak véget kell vetnie, hogy az oroszok újra és újra megtámadják Ukrajnát, Kijevnek tehát nagyon erős biztonsági garanciákra van szüksége.

Azért, hogy Putyin tudja, ha ismét próbálkozik, a válasz pusztító erejű lesz

– fogalmazott a NATO-főtitkár, aki Ukrajna NATO-csatlakozása kapcsán megjegyezte, hogy érvényben van az Ukrajna visszafordíthatatlan útját a szövetségbe elviekben támogató washingtoni szerződés és nyilatkozat, azonban gyakorlati oldalról a szövetségen belül többen jelenleg ellenzik az ország csatlakozását, nemcsak az Egyesült Államok, de például Magyarország és Szlovákia is. A szövetségen belül tehát nincs konszenzus a kérdésről.