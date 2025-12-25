Stratégiai fontosságú bejelentést tett az orosz külügy; kifogják a szelet az oroszellenes Nyugat vitorláiból, Brüsszel csak les majd

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy tájékoztatón elmondta, hogy tárgyalások tárgya lehet egy írásos dokumentum formája, amelyben Oroszország megerősíti, hogy nem szándékozik megtámadni a NATO tagországokat - írja a Tassz orosz hírügynökség.

Marija Zaharova, orosz külügyi szóvivő: Moszkva kész nemzetközi szerződést kötni arról, hogy nem támad meg NATO tagországokat / Fotó: Anadolu via AFP

Oroszország kész írásos és jogilag kötelező érvényű dokumentum formájában formalizálni a vonatkozó kötelezettségvállalásokat. Ennek konkrét formáját a tárgyalások során lehet meghatározni, de ennek egy teljes értékű nemzetközi jogi aktusnak kell lennie

– mondta a diplomata egy erre vonatkozó kérdésre válaszolva.

A NATO és a nyugat a nyomásgyakorlást választotta

„Oroszország továbbra is nyitott a komoly tárgyalásokra, a komoly párbeszédre ezen a pragmatikus és méltányos alapon, szemben a legtöbb nyugati országgal, amelyek a katonai-politikai és gazdasági eszkalációt és a nyomásgyakorlást választották” – mondta Zaharova.

„Ezek az államok teljes mértékben felelősek a helyzet eszkalálódásáért és az elvesztegetett lehetőségekért, mellesleg az európai és általában a globális biztonság garantálása terén is” – tette hozzá a külügyi szóvivő Zaharova.