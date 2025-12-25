Deviza
orosz-ukrán háború
Zaharova
NATO

Stratégiai fontosságú bejelentést tett az orosz külügy; kifogják a szelet az oroszellenes Nyugat vitorláiból, Brüsszel csak les majd

Az orosz külügyminisztérium szóvivője stratégiai jelentőségű bejelentést tett; elejét véve a nyugati hatalmak Oroszország-fóbiájának. Marija Zaharova kijelentette, hogy Moszkva kész nemzetközi szerződést kötni arról, hogy nem támad meg a NATO-tagországokat.
VG
2025.12.25, 16:48

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy tájékoztatón elmondta, hogy tárgyalások tárgya lehet egy írásos dokumentum formája, amelyben Oroszország megerősíti, hogy nem szándékozik megtámadni a NATO tagországokat - írja a Tassz orosz hírügynökség.

Zaharova NATO
Marija Zaharova, orosz külügyi szóvivő: Moszkva kész nemzetközi szerződést kötni arról, hogy nem támad meg NATO tagországokat / Fotó: Anadolu via AFP

Oroszország kész írásos és jogilag kötelező érvényű dokumentum formájában formalizálni a vonatkozó kötelezettségvállalásokat. Ennek konkrét formáját a tárgyalások során lehet meghatározni, de ennek egy teljes értékű nemzetközi jogi aktusnak kell lennie

 – mondta a diplomata egy erre vonatkozó kérdésre válaszolva.

A NATO és a nyugat a nyomásgyakorlást választotta

„Oroszország továbbra is nyitott a komoly tárgyalásokra, a komoly párbeszédre ezen a pragmatikus és méltányos alapon, szemben a legtöbb nyugati országgal, amelyek a katonai-politikai és gazdasági eszkalációt és a nyomásgyakorlást választották” – mondta Zaharova.

„Ezek az államok teljes mértékben felelősek a helyzet eszkalálódásáért és az elvesztegetett lehetőségekért, mellesleg az európai és általában a globális biztonság garantálása terén is” – tette hozzá a külügyi szóvivő Zaharova.

