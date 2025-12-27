Ősszel a kormány a különböző önkormányzati szövetségek kérésére úgy döntött, mandátumot ad nekem, hogy kezdjem meg a tárgyalásokat egy középtávon végrehajtandó önkormányzati rendszer finomításáról – jelentette ki Navracsics Tibor területfejlesztési és önkormányzatokért felelős miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Navracsics bejelentette: hozzányúlhat a kormány az önkormányzati rendszerhez a 2026-os választások után / Fotó: Koszticsák Szilárd

Navracsics Tibor: a választások után egy átfogó, önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot teszünk le az asztalra

A tárcavezető szerint folynak az előkészületek, majd január elején megkezdik a konzultációsorozatot, ahogyan azt tették az önazonosság-védelmi törvény vagy a versenyképes járások program kidolgozása során. „Most az önkormányzati szövetségekkel kezdjük a konzultációt, majd ismét a polgármesterek, helyi képviselők, vármegyei közgyűlési elnökök és vármegyei testületi tagokkal fogunk konzultálni.”

A célunk az, hogy valamikor a választás után egy átfogó, önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot tegyünk le az asztalra, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek és mindenkinek elnyeri a tetszését

– mondta Navracsics Tibor.

Régóta puskaporos hordó az önkormányzatok finanszírozása

Nem könnyű fába vágta fejszéjét a miniszter, évek óta érzékeny kérdés az önkormányzatok finanszírozása. Noha számtalanszor felmerült a helyi iparűzési adó rendszerének megváltoztatása, a nagyvárosok rendszeresen megtorpedózzák. Nem véletlenül, korábban az Állami Számvevőszék is vizsgálta az önkormányzatok bevételeit, és arra a megállapításra jutott, hogy a hipa-bevételekből a többség nem részesül, pedig lényegében erre épül az önkormányzatok finanszírozása.

A 2021-es vizsgálat szerint a teljes hipa-bevétel közel kétharmada mindössze 47 önkormányzattól származik.

Emiatt döntött előbb a kormány a szolidaritási hozzájárulási adó kivetéséről, később pedig a Versenyképes járások program elindításáról, amelyek egyaránt nagy vitákat váltottak ki. A leghangosabb az összes település közül a főváros, amelynek jövőre már mintegy 100 milliárd forint kell befizetnie az államkasszába, igaz, az adóbevétele ma kétszer akkora, mint 2019-ben Tarlós István főpolgármester idején volt. Bár a hipa-átalakítás sok településnek valóban fájhat, a kormánynak valamit kezdenie kell azzal a helyzettel, hogy a magyar települések kétharmadának szinte semmiféle adóbevétele nincs.