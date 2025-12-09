A német hadsereg olyan lázasan készül, hogy ilyet még nem is láttunk – ami napokon belül történik, attól Bismarck is elsápadna

A német kormány komolyan gondolta: a Bundeswehrt Európa legerősebb hadseregévé alakíthatják.

Bundestag: soha nem látott fejlesztés jön / Fotó: Imago / Wolfgang Maria Weber / Reuters

A megrendelések széles palettán mozognak:

22 milliárd eurót költenének el alapvető katonai felszerelésre és ruházatra,

4,2 milliárd eurót Puma gyalogsági harcjárművekre,

3 milliárd eurót Arrow 3 légvédelmi elfogórakétákra és indítóállásokra,

1,6 milliárd eurót felderítő műholdakra – közölték a tervezetet ismerő források.

Ez lesz a legmagasabb összértékű kormányzati szerződéscsokor, amit a Bundestag költségvetési bizottsága egyetlen zárt ülésen egyszerre jóváhagy

– mondták a névtelenséget kérő források a hivatalos bejelentés előtt.

Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után Németországban megnyíltak a pénzcsapok, több százmilliárd eurót fordítottak a korábban elhanyagolt fegyveres erők bővítésére és a védelmi készültség erősítésére.

A korábbi szociáldemokrata kancellár, Olaf Scholz által „történelmi fordulatnak” nevezett katonai bővítést konzervatív utódja, Friedrich Merz tovább erősítette, újrarajzolva ezzel Európa biztonsági struktúráját.

Merz az ARD közszolgálati televízióban ismét hangsúlyozta, hogy a Bundeswehrből Európa legerősebb konvencionális hadseregét akarja felépíteni:

Egyszerű a dolog, ezt a mondatot ismételgetem: olyan védelmet akarunk, hogy soha ne kelljen védekeznünk

– mondta Merz, vastapsot aratva a közönségtől.

„A körülöttünk lévő világ teljesen megváltozott – tette hozzá. – Azt akarom, hogy gyermekeim, unokáim és az ő generációjuk továbbra is szabadságban és békében élhessenek, ehhez pedig képesnek kell lennünk megvédeni magunkat.”

Gigantikus fegyverkezésbe kezdett Horvátország

Francia és német gyártmányú fegyvereket vásárol Zágráb, a Rafale vadászgépekre is jut pénz. Andrej Plenkovic horvát kormányfő hétfőn megerősítette Párizsban, hogy hazája 18 Caesar MK2 típusú francia önjáró tarackot vásárol a hadereje megerősítésére céljából, valamint korszerűsíti 12 Rafale vadászgépét Franciaország segítségével.

„Nagyon elégedettek vagyunk a védelmi dinamikával” – idézte az AFP hírügynökség a horvát miniszterelnököt, miután hivatalában fogadta őt Emmanuel Macron francia elnök. A két ország vezetője megállapodást írt alá, amely megerősítette a 18 Caesar megrendelését.