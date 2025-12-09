A német hadsereg olyan lázasan készül, hogy ilyet még nem is láttunk – ami napokon belül történik, attól Bismarck is elsápadna
A német kormány komolyan gondolta: a Bundeswehrt Európa legerősebb hadseregévé alakíthatják.
A megrendelések széles palettán mozognak:
- 22 milliárd eurót költenének el alapvető katonai felszerelésre és ruházatra,
- 4,2 milliárd eurót Puma gyalogsági harcjárművekre,
- 3 milliárd eurót Arrow 3 légvédelmi elfogórakétákra és indítóállásokra,
- 1,6 milliárd eurót felderítő műholdakra – közölték a tervezetet ismerő források.
Ez lesz a legmagasabb összértékű kormányzati szerződéscsokor, amit a Bundestag költségvetési bizottsága egyetlen zárt ülésen egyszerre jóváhagy
– mondták a névtelenséget kérő források a hivatalos bejelentés előtt.
Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után Németországban megnyíltak a pénzcsapok, több százmilliárd eurót fordítottak a korábban elhanyagolt fegyveres erők bővítésére és a védelmi készültség erősítésére.
A korábbi szociáldemokrata kancellár, Olaf Scholz által „történelmi fordulatnak” nevezett katonai bővítést konzervatív utódja, Friedrich Merz tovább erősítette, újrarajzolva ezzel Európa biztonsági struktúráját.
Merz az ARD közszolgálati televízióban ismét hangsúlyozta, hogy a Bundeswehrből Európa legerősebb konvencionális hadseregét akarja felépíteni:
Egyszerű a dolog, ezt a mondatot ismételgetem: olyan védelmet akarunk, hogy soha ne kelljen védekeznünk
– mondta Merz, vastapsot aratva a közönségtől.
„A körülöttünk lévő világ teljesen megváltozott – tette hozzá. – Azt akarom, hogy gyermekeim, unokáim és az ő generációjuk továbbra is szabadságban és békében élhessenek, ehhez pedig képesnek kell lennünk megvédeni magunkat.”
Gigantikus fegyverkezésbe kezdett Horvátország
Francia és német gyártmányú fegyvereket vásárol Zágráb, a Rafale vadászgépekre is jut pénz. Andrej Plenkovic horvát kormányfő hétfőn megerősítette Párizsban, hogy hazája 18 Caesar MK2 típusú francia önjáró tarackot vásárol a hadereje megerősítésére céljából, valamint korszerűsíti 12 Rafale vadászgépét Franciaország segítségével.
„Nagyon elégedettek vagyunk a védelmi dinamikával” – idézte az AFP hírügynökség a horvát miniszterelnököt, miután hivatalában fogadta őt Emmanuel Macron francia elnök. A két ország vezetője megállapodást írt alá, amely megerősítette a 18 Caesar megrendelését.
A horvát kormány csütörtöki ülésén csaknem kétmilliárd euró (765 milliárd forint) értékű haderőfejlesztési program elindításáról döntött, amely drónelhárító rendszerek, 44 darab Leopard 2A8 harckocsi, 18 darab Caesar MK2 önjáró tarack és 420 darab Tatra T-815-7 típusú nehéz terepjáró teherautó beszerzését foglalja magában.
A beruházások az Európai Unió SAFE (Biztonsági Akció Európáért) pénzügyi keretének támogatásával valósulnak meg, amely az európai védelmi ipari és technológiai bázis finanszírozására szolgál – hangsúlyozta Emmanuel Macron.
Ez szerinte egy beszédes megvalósulása annak, amiért az elmúlt hónapokban küzdöttek európai szinten. Ezzel az európai felszerelésekre támaszkodó újrafegyverkezési erőfeszítésekre utalt. A két ország emellett szándéknyilatkozatot írt alá modernizálási munkálatok megkezdéséről a Zágráb által beszerzett 12 Rafale vadászgép esetében.