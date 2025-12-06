Hiába vadásznak rá, személyesen veszi át a Trumpnak ajánlott Nobel-békedíját a venezuelai politikusnő - újabb pofon a Maduro-rezsimnek

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető megerősítette: minden kockázat ellenére jövő héten személyesen veszi át a Nobel-békedíjat Oslóban. A politikus hónapok óta bujkál a rezsim elől, és hazatérésekor akár letartóztatás is várhat rá – mégis vállalja, hogy a világ szeme láttára álljon ki a demokratikus jogokért.

A Nobel-békedíj idei kitüntetettje, María Corina Machado vállalja a kockázatot, és elutazik Oslóba, noha a venezuelai rezsim letartóztatással fenyegeti / Fotó: NurPhoto via AFP

María Corina Machado megerősítette, hogy jövő héten Oslóban személyesen veszi majd át a neki ítélt Nobel-békedíjat

– közölte a Norvég Nobel Intézet igazgatója, Kristian Berg Harpviken. A szervezők azonban ezen felül semmilyen részletet nem árulhatnak el az érkezéséről, a kockázatok ugyanis rendkívül magasak.

Börtönbüntetés a Nobel-békedíjért cserébe

A venezuelai ellenzéki vezetőt hónapok óta üldözi a Maduro-rezsim. Machado bujkálni kényszerül, mert – saját állítása szerint – élete lenne veszélyben van, ha a hatóságok rátalálnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a venezuelai ügyészség közölte: ha elhagyja az országot, „szökevénynek” minősítik, és visszatérésekor akár le is tartóztathatják.

Ennek ellenére Machado nem hátrál meg. A norvég NRK-nak adott interjúban üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök egyre nagyobb nyomást gyakorol Nicolás Madurora – szerinte ez reményt ad a venezuelaiaknak, hogy egyszer valódi demokráciában élhetnek. Ennek is köszönhető, hogy a kitüntetést az amerikai elnöknek dedikálta, aki idén lecsúszott a békedíjról, hiába töltötte első évét konlfiktusok lezárásával.

Az Intézet indoklása szerint Machado „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia születhessen meg a diktatúrából”.

A december 10-i átadó ünnepség így nemcsak nemzetközi elismerés, hanem a kommunista rezsimmel szembeni bátor kiállás is lesz.

A Nobel-békedíj átadása idén szimbolikusabb lesz, mint valaha: egy politikai üldözött, aki saját hazájába sem biztos, hogy visszatérhet, a világ színpadán veszi át a demokráciáért folytatott küzdelem legnagyobb elismerését. Machado döntése egyértelmű üzenet – a venezuelai rezsim minden fenyegetése ellenére a szabadságért való kiállás nem törhető meg.