Vészesen közel kötött ki Amerika támadó atom-tengeralattjárója, rendesen kihúzta a gyufát: Észak-Korea kezd begurulni, ennek csúnya vége lehet

Egy amerikai nukleáris meghajtású tengeralattjáró érkezett kedden a puszani haditengerészeti műveleti bázisra. A Los Angeles osztályú USS Greeneville támadó tengeralattjáró utánpótlás-feltöltés és a legénység pihentetése céljából futott be a kikötőbe – írja a TASZSZ és a Jonhap hírügynökség a dél-koreai haditengerészetre hivatkozva.

Amerikai nukleáris meghajtású tengeralattjáró jelent meg Dél-Koreában / Fotó: Zuma Press Wire / Reuters (illusztráció)

Ez az első alkalom, hogy nukleáris meghajtású amerikai tengeralattjáró látogat Dél-Koreába I Dzsemjong elnök júniusi hivatalba lépése óta. Legutóbb februárban járt ilyen hadigépezet dél-koreai kikötőben, akkor az USS Alexandria kötött ki ezen a haditengerészeti bázison.

A USS Greeneville korábban már három alkalommal is járt Dél-Koreában, legutóbb 2016-ban.

Ezekre a látogatásokra Észak-Korea fenyegetésként és provokációként tekint, rendszeresen bírálja, hogy az Egyesült Államok nukleáris meghajtású tengeralattjárókat küld dél-koreai kikötőkbe.

Márpedig Észak-Korea újabb fenyegetést kap a térségben, ugyanis az amerikai szövetségesek körébe tartozó Japán is atomfegyvert kaphat. Mint a Világgazdaság beszámolt róla, a világban erősödik a törekvés az újrafegyverkezés felgyorsítására, amiben pedig a második világháborúban atombomba-támadást elszenvedett Japán is atomfegyverekért nyúlna – közvetetten.

Japán – mint a Föld egyetlen atombomba-támadást elszenvedő országa – hivatalos politikája továbbra is az, hogy nem birtokol, nem gyárt és nem enged be nukleáris fegyvereket a területére. Ugyanakkor a kormány ragaszkodik ahhoz a 2010-es parlamenti nyilatkozathoz, amelyet Okada Kacuja akkori külügyminiszter, jelenleg az ellenzéki Alkotmányos Demokratikus Párt (CDPJ) képviselője tett, és amely egyes értelmezések szerint rendkívüli helyzetben nem zárja ki nukleáris fegyvereket hordozó amerikai eszközök beengedését a területére.

Onodera Icunori volt japán védelmi miniszter vasárnap egy televíziós műsorban kijelentette: Japánnak „komolyan meg kell vitatnia” a három nem nukleáris alapelv jövőjét, különösen az Egyesült Államok „nukleáris ernyőjére” való támaszkodás fényében.