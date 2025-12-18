Itt lehet a fordulat Ukrajna finanszírozásában: Magyarország szállíthatja a megoldást az elakadt EU-csúcson
Magyarország nyitott a konstruktív együttműködésre az uniós csúcson, de csak szigorú feltételek mellett – erről beszélt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A kormány szerint ugyanis az Ukrajna támogatására javasolt megoldások jelenlegi formájukban nem szolgálják sem Magyarország, sem Európa érdekét.
Magyarország kész konstruktívan részt venni az európai uniós egyeztetéseken, de kizárólag olyan megoldásokat hajlandó támogatni, amelyek nem járnak adóemeléssel, megszorításokkal vagy további hitelfelvétellel
– hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az Euronewsnak adott interjúban. Mint fogalmazott, amennyiben ilyen javaslat születik, a magyar kormány együttműködő lesz, ellenkező esetben nem lát lehetőséget a kooperációra.
Orbán Balázs egyértelművé tette: Magyarország nem támogatja azokat az opciókat, amelyek az EU asztalán vannak Ukrajna 2026–2027-es pénzügyi és katonai támogatásának biztosítására. Kiemelte, hogy a magyar kormány már a tárgyalások elején jelezte fenntartásait, különösen az orosz vagyon felhasználásával és a közös uniós hitelfelvétellel kapcsolatban.
A politikai igazgató szerint Magyarországnak alkotmányos felhatalmazása sincs arra, hogy részt vegyen olyan közös eladósodásban, amely most vagy a jövőben pénzügyi terhet róna az országra.
Nem támogatjuk az orosz eszközök felhasználását, és nem járulhatunk hozzá olyan hitelfelvételhez sem, amely Magyarország számára kötelezettséget jelentene
– mondta.
A politikus arra is utalt, hogy az uniós csúcson nem lesz gyors megegyezés. Szerinte a tárgyalások akár az éjszakába is nyúlhatnak, mivel nem minden tagállam tette még le egyértelműen a lapjait. Magyarország ezzel szemben – mint fogalmazott – nyíltan és előre jelezte álláspontját.
Orbán Balázs: a békére kellene fókuszálni
Arra a kérdésre, hogy a magyar kormány sikernek tekintené-e, ha az EU nem jutna megállapodásra, és Ukrajna jövőre források nélkül maradna, Orbán Balázs megismételte: Magyarország számára az igazi siker a béke lenne. Véleménye szerint Európának fel kellene ismernie, hogy a jelenlegi politika zsákutca, és nem megoldást, hanem a szenvedés elhúzódását eredményezi.
„A mostani irány nem Európa érdekeit szolgálja” – fogalmazott, jelezve, hogy a magyar kormány továbbra is alapvető irányváltást sürget az uniós Ukrajna-politikában.
