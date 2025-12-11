A baloldali sajtó szerint Orbán Viktor elnöki, tehát államfői, ha úgy tetszik, köztársasági elnöki hatalomra törhetne, ha a választás nem a Fidesz győzelmét hozza. Kovács Zoltán, a kormány kommunikációs igazgatója szerint azonban mindez csak rémhírgyártás és a valóságot elferdítő találgatás, az ügyet pedig már régen tisztázták.

Egyszer és mindenkorra tisztázta a kormány, köztársasági elnök akar-e lenni Orbán Viktor / Fotó: AFP

A Bloomberg nemrég arról írt, hogy Orbán Viktor fontolgatja a köztársasági elnöki szerep erősítését, ha a következő áprilisi választás nem hozna számára abszolút győzelmet. A cikk részletezte a parlamenti többség adta lehetőségeket, az elnöki hatalom átalakításának jogi feltételeit és a nemzetközi precedenseket, például Törökországban és Oroszországban.

Kovács Zoltán az X-en reagált a cikkre, és egyértelművé tette:

Az elmúlt hetekben a baloldali-liberális sajtó újra és újra visszatér ugyanahhoz a kérdéshez: vajon Magyarország elnöki rendszert vezet be? Legyünk világosak: ennek a felvetésnek semmi más célja nincs, mint a megszokott baloldali kamuhír.

Kovács hangsúlyozta, hogy a riportok és címek inkább a figyelemfelkeltést szolgálják, semmint a valós újságírást. „Feltételezem, nehezebb igazi újságírást csinálni, mint kitalálni a címeket” – fogalmazott.

🗞️ In recent weeks, the leftist-liberal press like @Reuters, @business, @444hu keep circling back to the same question: Is Hungary about to introduce a “presidential system”?



🤷‍♂️ Let’s be clear: Floating this idea over and over again is nothing more than the usual leftist… — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 11, 2025

A kommentár világosan tükrözi a kormány álláspontját: az elnöki rendszerről szóló spekulációk politikai manipulációnak minősülnek, és a kabinet szerint nem érdemes komolyan venni azokat a nemzetközi médiában felbukkanó riportokat, amelyek Orbán hosszú távú terveit latolgatják.

Orbán Viktor új kormányzásra készül

A kormányzat már most, hónapokkal a 2026-os országgyűlési választások előtt elkezdte előkészíteni a következő Orbán‑kormány struktúráját és működését. A miniszterelnök már több háttérbeszélgetésen és rendezvényen is utalt arra, hogy szakértői csoportok vizsgálják, mik működtek jól, és min kellene változtatni a kormányzati gépezetben, különös tekintettel a háborús helyzethez való alkalmazkodásra és az állam szerkezeti hatékonyságára.

Emellett a miniszterelnök beszélt arról is, hogy diplomáciai és gazdasági egyeztetések folynak nemzetközi partnerekkel, többek között az Egyesült Államokkal és Oroszországgal a jövőbeli együttműködésről is.