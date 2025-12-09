Deviza
Orbán Viktor még Erdogantól hazafelé tartva a repülőről figyelmeztette a magyarokat: ami most jön, olyan még nem volt

A migráció az áprilisi választás fontos kérdése lesz. "Ellenállunk-e, lázadunk-e a brüsszeli döntés ellen, vagy elfogadják a magyarországi politikai pártok Brüsszel nyomását és döntését és beengedik nyugatról a migránsokat" – reagált Orbán Viktor.
VG
2025.12.09, 07:11
Frissítve: 2025.12.09, 07:25

Orbán Viktor hétfőn Isztambulból jelentette be a Facebookon, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum intézkedéseit. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor: ami most jön, olyan még nem volt / Fotó: Csudai Sándor / Mediaworks

Lázadás indul! 

Arra a kérdésre, hogy ez pontosan mit jelent, a közmédia kérdezte a miniszterelnököt Isztambulból Budapestre tartva a repülőn. A magyar kormányfő Erdogan elnöknél járt csúcstalálkozón.

Orbán Viktor: ami most jön, olyan még nem volt

Szerinte itt egy egészen új helyzettel állunk szemben, sok minden volt már migrációs ügyben, de ez még nem volt. 

  1. Volt, hogy migránsok próbálnak betörni Magyarországra és Magyarországon keresztül Nyugat-Európába. És mi akkor építünk kerítést és nem engedjük őket, ez volt.
  2. Sőt, aki valahogy bejutott, azt is innen kipateroljuk.
  3. Az is volt, hogy Brüsszel azért megbüntet bennünket – amúgy abszurd –, mert hát mi védjük Európát ezzel, de mégis, mert nem engedjük be őket, fizetnünk kell napi 1 millió eurót. Ez is volt már. De ez mind délről jön.
  4. Ami most történt, az nyugatról támad, ami teljesen új fejezet a migráció történetében.

Most arról van szó, hogy vannak országok tőlünk nyugatra, akik nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól, ott bejutottak. Tehát tőlünk nyugatra vannak. 

Azt döntötte az Unió, hogy ezektől az országoktól, vagyis nyugati irányból hozzunk be Magyarországra migránsokat

— mondta. Megjegyezte azt is, nemcsak a délről jövőkkel szemben kellene védekezni, hanem "a nyakunkba küldik őket" nyugatról. "Én mondtam már korábban is, hogy a következő nemzedéknek a nagy kérdése az lesz, hogy hogyan tudja magát megvédeni majd a nyugatra bejutott és onnan egyszer majd Magyarország felé igyekvő migránsoktól, tehát hogyan kell védeni a nyugati határokat. Ez nem lesz egyszerű, komoly kihívás elé fogja állítani a gyerekeinket, de ez majd az ő dolguk lesz".

Védeni kell Magyarország nyugat-európai határait

A miniszterelnök kifejtette, hogy ennek az előszelét látja most, még nem a migránsok jönnek maguktól Nyugat-Európából, hanem Brüsszel úgy dönt, hogy ide küldi őket. 

És ha mi nem fogadjuk őket, sok száz migránsról beszélünk, akkor fizetnünk kell

— hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott, ez egy új fejezet, és nagyon sajnálta, hogy ebben nincs nemzeti egység. "A DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot eddig is támogatta, és most is támogatja, vagyis ők hozzájárulnának ahhoz, hogy nyugatról migránsokat hozzanak Magyarországra, ez mindent új színben tüntet föl, a választások is egy új felhangot kaptak".

A migránsok számára és a büntetés összegére vonatkozó kérdésre azt mondta, Öössze-vissza vannak a számok, de a lényeg az az, hogy ezekről a számokról, hogy mikor mennyi migránst kell befogadni, mennyit küldenek ránk, erről egyedileg dönt mindig a az Európa Bizottság. "Én azért nem szavaztam meg, Magyarország azért nem támogatta a migrációs paktumot, mert mondtuk, hogy ez fog bekövetkezni".

 

Az Unió azt fogja mondani, hogy migrációs veszélyhelyzet van, évek óta az van, erre hivatkozva ez a jogszabály megadja neki a jogot, hogy ő döntsön, tehát nem Magyarország dönt arról, hogy beenged-e, befogad-e migránsokat, hanem Brüsszel fog erről dönteni, és ezt ki is kényszerítheti pénzbüntetéssel – mutatott rá. "Ezért mondtunk nemet a migrációs paktumra és ezért tartom egy magyar nemzeti érdekekkel élesen szemben álló döntésnek a Tisza meg a DK részéről, hogy ők pedig támogatták ezt a migrációs paktumot, és ezzel meghozták a bajt a fejünkre. Ellen fogunk állni".

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, megegyezés született Brüsszelben az uniós tagállamok részéről a szolidaritási alapról. Ez az eszköz az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme. Az alku Magyarországra is vonatkozik, mégpedig meglehetősen groteszk módon: dacára a költséges védekezésnek az illegális bevándorlás ellen,

uniós pénzek nem járnak neki, cserében viszont még pluszban be is fizethet.

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a döntést.

Orbán Viktor éppen útban volt Erdogan török elnökhöz, amikor nagyon rossz hírt kapott: azonnal tájékoztatta a magyarokat, mit fog tenni

 

