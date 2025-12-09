Orbán Viktor még Erdogantól hazafelé tartva a repülőről figyelmeztette a magyarokat: ami most jön, olyan még nem volt
Orbán Viktor hétfőn Isztambulból jelentette be a Facebookon, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktum intézkedéseit.
Lázadás indul!
Arra a kérdésre, hogy ez pontosan mit jelent, a közmédia kérdezte a miniszterelnököt Isztambulból Budapestre tartva a repülőn. A magyar kormányfő Erdogan elnöknél járt csúcstalálkozón.
Orbán Viktor: ami most jön, olyan még nem volt
Szerinte itt egy egészen új helyzettel állunk szemben, sok minden volt már migrációs ügyben, de ez még nem volt.
- Volt, hogy migránsok próbálnak betörni Magyarországra és Magyarországon keresztül Nyugat-Európába. És mi akkor építünk kerítést és nem engedjük őket, ez volt.
- Sőt, aki valahogy bejutott, azt is innen kipateroljuk.
- Az is volt, hogy Brüsszel azért megbüntet bennünket – amúgy abszurd –, mert hát mi védjük Európát ezzel, de mégis, mert nem engedjük be őket, fizetnünk kell napi 1 millió eurót. Ez is volt már. De ez mind délről jön.
- Ami most történt, az nyugatról támad, ami teljesen új fejezet a migráció történetében.
Most arról van szó, hogy vannak országok tőlünk nyugatra, akik nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól, ott bejutottak. Tehát tőlünk nyugatra vannak.
Azt döntötte az Unió, hogy ezektől az országoktól, vagyis nyugati irányból hozzunk be Magyarországra migránsokat
— mondta. Megjegyezte azt is, nemcsak a délről jövőkkel szemben kellene védekezni, hanem "a nyakunkba küldik őket" nyugatról. "Én mondtam már korábban is, hogy a következő nemzedéknek a nagy kérdése az lesz, hogy hogyan tudja magát megvédeni majd a nyugatra bejutott és onnan egyszer majd Magyarország felé igyekvő migránsoktól, tehát hogyan kell védeni a nyugati határokat. Ez nem lesz egyszerű, komoly kihívás elé fogja állítani a gyerekeinket, de ez majd az ő dolguk lesz".
Védeni kell Magyarország nyugat-európai határait
A miniszterelnök kifejtette, hogy ennek az előszelét látja most, még nem a migránsok jönnek maguktól Nyugat-Európából, hanem Brüsszel úgy dönt, hogy ide küldi őket.
És ha mi nem fogadjuk őket, sok száz migránsról beszélünk, akkor fizetnünk kell
— hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott, ez egy új fejezet, és nagyon sajnálta, hogy ebben nincs nemzeti egység. "A DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot eddig is támogatta, és most is támogatja, vagyis ők hozzájárulnának ahhoz, hogy nyugatról migránsokat hozzanak Magyarországra, ez mindent új színben tüntet föl, a választások is egy új felhangot kaptak".
A migránsok számára és a büntetés összegére vonatkozó kérdésre azt mondta, Öössze-vissza vannak a számok, de a lényeg az az, hogy ezekről a számokról, hogy mikor mennyi migránst kell befogadni, mennyit küldenek ránk, erről egyedileg dönt mindig a az Európa Bizottság. "Én azért nem szavaztam meg, Magyarország azért nem támogatta a migrációs paktumot, mert mondtuk, hogy ez fog bekövetkezni".
Az Unió azt fogja mondani, hogy migrációs veszélyhelyzet van, évek óta az van, erre hivatkozva ez a jogszabály megadja neki a jogot, hogy ő döntsön, tehát nem Magyarország dönt arról, hogy beenged-e, befogad-e migránsokat, hanem Brüsszel fog erről dönteni, és ezt ki is kényszerítheti pénzbüntetéssel – mutatott rá. "Ezért mondtunk nemet a migrációs paktumra és ezért tartom egy magyar nemzeti érdekekkel élesen szemben álló döntésnek a Tisza meg a DK részéről, hogy ők pedig támogatták ezt a migrációs paktumot, és ezzel meghozták a bajt a fejünkre. Ellen fogunk állni".
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, megegyezés született Brüsszelben az uniós tagállamok részéről a szolidaritási alapról. Ez az eszköz az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme. Az alku Magyarországra is vonatkozik, mégpedig meglehetősen groteszk módon: dacára a költséges védekezésnek az illegális bevándorlás ellen,
uniós pénzek nem járnak neki, cserében viszont még pluszban be is fizethet.
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a döntést.
