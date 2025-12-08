Orbán Viktor éppen útban volt Erdogan török elnökhöz, amikor nagyon rossz hírt kapott: azonnal tájékoztatta a magyarokat, mit fog tenni

Rá néhány percre, hogy megjelent a nyilvánosságban a döntés, Orbán Viktor már posztolt is a közösségi oldalán az új uniós paktumról.

Orbán Viktor nagyon rossz hírt kapott, azonnal tájékoztatta a magyarokat / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, megegyezés született Brüsszelben az uniós tagállamok részéről a szolidaritási alapról. Ez az eszköz az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme. Az alku Magyarországra is vonatkozik, mégpedig meglehetősen groteszk módon: dacára a költséges védekezésnek az illegális bevándorlás ellen,

uniós pénzek nem járnak neki, cserében viszont még pluszban be is fizethet.

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a döntést.

A magyar miniszterelnök éppen Erdogan török elnökhöz tartott csúcstalálkozóra Isztambulban, amikor megérkezett a hír.

A tagállamok szándéka alapján a szolidaritási alap, pontosabban a menekültügyi és migrációs paktum 2026. június 12-én lép hatályba és azt várják tőle, hogy majd hatékonyabbá teszi az európai menekültügyi rendszert. Ezt egyebek mellett azzal kívánja elérni, hogy szolidaritási intézkedéseket ír elő a tagállamoknak azért, hogy csökkentse azoknak az országoknak a terheit, ahová a legtöbb migráns érkezik.

Ennek három módja van:

menedékkérők áthelyezése,

pénzügyi hozzájárulások

és alternatív szolidaritási intézkedések.

Az engedmény mindössze annyi, hogy minden tagállam maga dönti el, milyen típusú szolidaritási intézkedést hajt végre. A szolidaritási alap 2026-ra 21 ezer áthelyezést irányzott elő, ami 420 millió eurós pénzügyi hozzájárulással váltható ki.

Azt azért legalább rögzítették, hogy az áthelyezések menedékkérőkre vonatkoznak, a gazdasági bevándorlókat az EU (legalábbis papíron) nem fogadja be, a határon őrizetbe veszik őket és visszafordítják származási országukba.

Orbán Viktor azonban ettől nem enyhült meg. Mint írta, Brüsszel egy mai döntéssel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat. „Ez elfogadhatatlan. Magyarország így is eleget költ az EU külső határának megvédésére. Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit.

Lázadás indul!

– zárta bejegyzését a magyar miniszterelnök.