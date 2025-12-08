Kiderült: ezért megy valójában Orbán Viktor Erdoganhoz, aki a barátja – nagy bejelentés jön a Török Áramlatról és a földgáztranzitról

Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia – mondta Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának.

Ezért megy valójában Orbán Viktor Erdoganhoz / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornáján közzétett videóban hozzátette, mivel Törökország nem tagja az Európai Uniónak, ki kellett építeni egy kapcsolattartási rendet. Minden évben egyszer egy legmagasabb szintű stratégiai tanácsülésre kerül sor, ami együttes kormányülésnek felel meg.

Orbán Viktor kiemelte, hogy Törökország közel százmilliós lélekszámával regionális nagyhatalom és

a találkozókon lehetősége van Erdogan elnökkel több órán keresztül áttekinteni egyébként barátokként az európai és az eurázsiai helyzetet.

A rendszeres találkozások bevezetésekor célként tűztük ki, hogy megduplázzuk az országaink közötti 2-2,5 milliárd eurós forgalmat, most 4,5-5 milliárd között vagyunk. Törökök jelentek meg a magyar gazdaságban és a magyar jelenlét is megnőtt a török gazdaságban - ismertette a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett: Törökországnak kiemelkedő szerepe van abban, hogy Magyarország migrációmentes országként tudott megmaradni. Ebben az évben a törökök 100 ezer migránst tartóztattak fel és 3 milliónyi migráns van az országban, akiket nem engedtek tovább.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy

a háború rendkívüli mértékben megnövelte a Török Áramlat jelentőségét, mert csak ezen a vezetéken keresztül jön olcsóbb orosz gáz Magyarországra.

Orbán Viktor elmondta: a törökök minden békéltetési kísérletben benne voltak és a magyarokkal együtt tudják, hogy a háborún csak veszíthetnek, így a két ország gyakran működik együtt a béketeremtés ügyében.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az elmúlt négy évben csak nekik sikerült több fontos megállapodást tető alá hozni, például ukrán gabonát eljuttatni Afrikába.

Szijjártó Péter azt írta hétfőn a Facebook-oldalára, hogy „Irány Isztambul: kezdés rorátéval, aztán pedig fontos bejelentések kereskedelmi rekordról, új légi járatról és földgáztranzitról.”