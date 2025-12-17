Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az EU-csúcson: Ursula von der Leyen totális vereséget szenvedett, elbukott a nagy terv – Ukrajna nem kapja meg a befagyasztott orosz vagyont

Ursula von der Leyen kedden váratlanul bejelentette, hogy az Európai Bizottság nem teszi napirendre a befagyasztott orosz vagyon ügyét. Orbán Viktor szerint a háttértárgyalások sikerrel jártak, így Ukrajna nem teheti rá a kezét ezekre az eszközökre, a brüsszeli EU-csúcson azonban még korántsem értek véget a politikai játszmák.

Orbán Viktor szerint sikerült megbuktatni Ursula von der Leyen tervét, amely a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna kezébe tette volna / Fotó: Hans Lucas via AFP

Brüsszelben komoly politikai fordulat következett be az Európai Unió egyik legélesebb vitát kiváltó kérdésében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ma délelőtt bejelentette, hogy a testület mégsem teszi napirendre a befagyasztott orosz vagyon ügyét, vagyis az EU-csúcson nem születik döntés arról, hogy ezeket az eszközöket Ukrajna támogatására használják fel.

Orbán Viktor miniszterelnök a bejelentést követően újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta:

meghátrált a Bizottság, és az orosz vagyon kérdését asztalra sem teszik. Tehát a tegnap esti háttértárgyalások és küzdelmek eredményre vezettek!

Ez gyakorlatilag lezárja a kérdést a mostani uniós csúcson.

Orbán Viktor: ez csak a háborút táplálta volna

A magyar kormány álláspontja szerint az orosz állami vagyon elkobzása súlyos jogi és politikai kockázatokat hordozna. A miniszterelnök többször hangsúlyozta, hogy egy ilyen döntés precedenst teremtene, aláásná a nemzetközi jogi biztonságot, és beláthatatlan következményekkel járna az Európai Unió számára is.

A kérdés az elmúlt napokban az EU egyik legélesebb vitájává vált. Brüsszelben korábban komolyan felmerült, hogy a befagyasztott orosz vagyonra építve finanszírozzák Ukrajna további támogatását.

Több tagállam azonban – köztük Magyarország – határozottan ellenezte ezt, jogi aggályokra és biztonságpolitikai kockázatokra hivatkozva.

A döntés hátterében az is szerepet játszik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban írásban jelezte Orbán Viktornak: Oroszország figyelemmel kíséri, mely országok támogatják az orosz vagyon felhasználását, és komoly válaszlépéseket helyezett kilátásba egy ilyen döntés esetén.

Az Európai Bizottság mostani visszalépése így nemcsak politikai, hanem geopolitikai üzenet is. Az orosz vagyon ügye egyelőre lekerült a napirendről – és a jelenlegi helyzet szerint Ukrajna nem juthat hozzá a befagyasztott orosz eszközökhöz.