Orbán Viktor az EU-csúcsról: verekedni megyek! – élő tudósítás

Szombaton kora délután negyed 1 körül lépett színpadra Orbán Viktor Mohácson, a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes országjárásának keretében. A magyar miniszterelnököt a TV2 műsorvezetője, Andor Éva kérdezi, a közönség felvetéseit is felhasználva.

„Nem csinálok mást, mint azt, hogy azokat az álmokat és terveket, amiket a magyarok magukkal visznek több mint száz éve, megpróbálom megvalósítani” – emelte ki legfontosabb feladatát a kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, arra vállalkozott, hogy mivel a XX. század el lett rontva, és Magyarország vesztes lett, ezen a helyzeten változtasson, hogy megváltoztathassuk a sorsukat, vesztesekből győztesekké váljunk.

„Az, hogy a mohácsi vészt Mohács túl tudta élni, az példa lehet minden más város számára is” – indokolta a helyszínválasztást a kormányfő.

Orbán Viktor szerint az orosz devizatartalék befagyasztás hadüzenet

A miniszterelnök a héten Brüsszelbe utazik az Európai Unióhoz, azt követően, hogy a befagyasztott orosz vagyon elvételéről döntött az EU.

Verekedni megyek Brüsszelbe

– jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta, hogy a nemzetközi gyakorlat szerint az országok a devizatartalékuk jelentős részét külföldön tartják. Magyarország is. Ennek nagy része Belgiumban van. Szintén ott tartja a pénzét Oroszország is. Azért tartják ott, mert biztonságosnak tartják ezt a megoldást. Ha ehhez a pénzhez hozzányúlnak, az egy hadüzenetnek tekinthető. Ha valahol hozzányúlnak ehhez a pénzhez, akkor mások lehet, hogy elgondolkodnak azon, hogy érdemes-e ott tartani, az ázsiai és az arab világ számára sem lesz vonzó az devizatartalék euróban.

„Nekünk is van ott devizatartalékunk. Ha ahhoz hozzápiszkálnak, akkor nekünk is el kell gondolkodnunk, hogy jó helyen van-e” – jegyezte meg a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint az Unió Ukrajnát akarja finanszírozni. Úgy látja, hogy az EU-t három német vezeti vakvágányra: Friedrich Merz, Manfred Weber és Ursula von der Leyen.

Kormányfő úgy véli, hogy Brüsszel már a harmadik magyar választást próbálja megnyerni. Azért 2018-ban kezdték, mert a migrációs vita kapcsán látták, hogy Magyarország veszélyes ellenfelél és kemény dió. Orbán Viktor megjegyezte, hogy a migráció nem szűnt meg. Az nem a múlt, hanem a jelen és a jövő egyik legfontosabb kérdése is lesz, ha túléljük a háborút.