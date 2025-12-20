Orbán Viktor megüzente Európa vezetésének: Magyarország nem fél az elszigetelődéstől – "Ez tudatos"
Most először fordult elő az Európai Unió történetében, hogy 24 tagállam közösen háborús kölcsönt nyújtott egy unión kívüli országnak. Ez nem technikai részlet, hanem minőségi fordulat – erről írt Orbán Viktor szombaton reggel a közösségi oldalán.
A péntek hajnalban nyilvánosságra hozott uniós döntés Ukrajna 90 milliárd eurós finanszírozásáról érthetően foglalkoztatja az európai közvéleményt. Magyarország helyzete külön is speciális, miután Szlovákiával és Csehországgal közösen nem vesz részt a háborús kölcsönben.
Mindez azonban nem maradt visszhang nélkül: Brüsszel máris retorziókat helyezett kilátásba.
Orbán Viktor megüzente Európának: nem fél az elszigetelődéstől
A magyar miniszterelnök most új megközelítést tett közzé az ukrán hitelről. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kölcsön logikája világos:
aki hitelt ad, vissza akarja kapni a pénzét.
Csakhogy ebben az esetben a visszafizetés feltétele
- nem gazdasági növekedés,
- nem stabilizáció,
- hanem katonai győzelem.
Orbán Viktor szerint ahhoz, hogy ez a pénz valaha megtérüljön,
Oroszországot le kell győzni.
Ez pedig nem a béke logikája, hanem a háborúé. Levezette, hogy
- a háborús kölcsön szükségszerűen érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában és eszkalációjában, hiszen a vereség egyben pénzügyi veszteséget is jelentene.
- Ettől a pillanattól kezdve nem pusztán politikai vagy erkölcsi döntésekről beszélünk, hanem kemény pénzügyi kényszerekről, amelyek egy irányba tolják Európát: bele a háborúba.
A brüsszeli háborús logika tehát fokozódik. Nem lassul, nem mérséklődik, hanem intézményesül. A kockázat ma nagyobb, mint korábban bármikor, mert a háború folytatásához immár pénzügyi érdek is társul – mutatott rá.
A bejegyzés végén világos üzenetet fogalmazott meg egy régóta vádként megfogalmazott külpolitikai vád kapcsán: mégpedig, hogy a a magyar diplomácia iránya miatt Magyarország elszigetelődik Európában.Orbán Viktor most aláhúzta Magyarország tudatosan nem lép rá erre a veszélyekkel teli útra.
Nem veszünk részt olyan kezdeményezésekben, amelyek a háború elnyújtásában teszik érdekeltté a résztvevőket. Mi nem gyorsítópályát keresünk a háborúba, hanem kijáratot a békéhez.
Ez nem elszigetelődés, hanem stratégiai józanság. Ez Magyarország és hosszú távon Európa érdeke is
– zárta Facebook-posztját a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor egyetlen éjszaka alatt spórolt Magyarországnak 1400 milliárd forintot: de van egy rossz hír is
Van, amit sikerült megúszni, és van, amit nem. Orbán Viktor jelentést tett a magyaroknak, mi történt az éjjel Brüsszelben az EU-csúcson.