Szegeden tartják a Digitális Polgári Körök a Háborúellenes gyűlések idei utolsó állomását, ahol ezúttal is felszólal Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő azonban rendhagyó formában, a Lázárinfó keretében válaszol a közönség kérdéseire, amiből várhatóan lesz bőven.

Ilyen még nem volt: Orbán Viktor az év beszédét tartja, ehhez már Lázár Jánosra is szüksége van – élő tudósítás a bejelentésekről / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Magyarország ugyan kimaradt, de az EU sodródik bele a háborúba

Az elmúlt héten sem lassított a magyar miniszterelnök: a kétnapos brüsszeli EU-csúcson egyértelmű politikai sikert könyvelhetett el. Bár Ukrajna uniós finanszírozását és az Európai Unió háborúba való további belesodródását nem tudta megakadályoznia, a legkedvezőtlenebb forgatókönyvet mégis sikerült elkerülni.

Különösen súlyos következményekkel járt volna a befagyasztott orosz devizatartalékok feloldása. A brüsszeli nyomás ellenére a belga kormányfő, Bart De Wever kitartott álláspontja mellett, és nem engedett az uniós gépezetnek. Nem véletlenül: a befagyasztott orosz vagyon jelentős része a belga Euroclear rendszerében található, így egy esetleges, Oroszország által indított és megnyert per esetén a visszafizetési kötelezettség Belgiumot terhelte volna, ami akár a teljes belga bankrendszert is megrendíthette volna.

Ennél is nagyobb kudarc volt az unió vezetésének a Mercosur-megállapodás elbukása. Ezzel Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen kettős vereséget szenvedett az uniós csúcson.

Magyar szempontból nagyobb siker háborús hitelből való kimaradás. Az Opt-out, amelynek részese lett Szlovákia és az nagy visszatérő Andrej Babisnak köszönhetően Csehország, nagyságrendileg 400 milliárd forintos veszteséget okozhatott volna Magyarországnak. Ukrajna ugyanis aligha fogja visszafizetni a 90 milliárdos hitelt.

Orbán Viktor szerint a 24 uniós ország, aki összedobja a hitelt, abban bízik, hogy sikerül legyőzni Oroszországot, aki ezt követően jóvátételt fizet Ukrajnának, aki ebből visszafizeti majd a hitelt. A kormányfő szerint az alapvető probléma a hitellel, hogy az EU végeredményben abban lett érdekelt, hogy folytassa a háborút. Mindez pedig ellentmond Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseinek, aki továbbra sem tett le arról, hogy lezárja az orosz-ukrán konfliktust.