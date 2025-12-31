Deviza
Orbán Viktor: 2025 vízválasztó év volt

Évzáró beszédet tart a miniszterelnök. Cikkünk frissül.
VG
2025.12.31, 13:07
Frissítve: 2025.12.31, 13:32

Mozgalmas év volt 2025 a világban és Magyarországon egyaránt. Orbán Viktor miniszterelnök december 31-én, délután ennek kapcsán tartott évértékelő interjút hivatalos csatornáin.

A kormányfő szerint 2025 fontos év volt, vízválasztó. Donald Trump megnyerte a választást, és abban lehetett bízni, hogy véget vet az orosz-ukrán háborúnak. De nem ez történt.

„Először fordult elő a pályám során, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európia Unió egy nagy horderejű kérdésben különböző állásponton helyezkedik el” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, hogy Magyarország az amerikai álláspont oldalán áll, a béke oldalán áll, a háborúból való kimaradás mellett áll. Szerinte ez lesz 2026 tétje is.

Hozzátette, hogy 2025 jobb volt, mint 2024 volt, mert idén Amerikai is a béke oldalára állt, de az áttörés még elmaradt. Orbán elmondta, hogy a magyar gazdaság a béke gazdaságát folytatja, az európai hadigazdasággal szemben. Ennek volt egy átfutása, de már látszanak a jelei annak, hogy ez működőképes. Számos fontos lépése január elsején indul, ezt a magyarok is érezni fogják.

Magyarország kis ország, akkor tud sikeres lenni, ha nemcsak az itt élő 10 millió embert látja el, hanem máshova is termel. Ez nehézség, mivel a fő felvevőpiacunk, az Európai Unió háborús gazdaságra állt át. Emiatt más piacokat is meg kell céloznunk a termékeinkkel, és a konnektivitás stratégiája. Ez hasonló ahhoz, amit az Egyesült Államok is képvisel.

„Mi a nyugati szövetségi rendszer részei vagyunk, és ott is akarunk maradni. Nem kilépni akarunk a nyugati szövetségi rendszerből, hanem azt akarjuk hogy az Európai Unióban és a NATO -ban józan döntések szülessenek” – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint ebben nem vagyunk egyedül, a NATO-ban Amerika, az EU-ban pedig Szlovákia és Csehország is hasonló álláspontra képvisel. De rajtuk kívül is vannak hasonló hangok az Unióban, velük hozták létre a Patrióták képviselőcsoportját. A Patrióták célja a béke gazdaságának megteremtése Európában is.

A kormányról és a Fideszről Orbán elmondta, hogy szakmailag és humán erőforrások tekintetében rendben vannak. Szerinte a Fidesz önreflexív párt, ami nem tökéletes, vannak hibái, de azokból tud okulni, azokat kijavítja. A nem odavaló emberek idővel kikerülnek onnan.

Hozzátette, hogy a kormányzó pártnak nem az a dolga, hogy kampányoljon, hanem az a dolga, hogy kormányozzon, és szerinte ezt teszik.

Orbán Viktor kijelentette, hogy 2026-ban arra kér mandátumot a magyar választóktól, hogy távoltartsa Magyarországot az európai háborúból, vagy nem. Ha ezt sikerül elérni, akkor nem kell átállni hadi gazdaságra, maradhat a béke gazdasága. A másik lehetőség a háborúba való belekeveredést, hadgazdaságra való átállást, és megszorításokat hoznak.

Arra a kérdésre, hogy mondjon három dolgot, hogy mit kíván 2026-ra, azt válaszolta:

Béke, béke, béke. Boldog új évet!

