Szombati bejelentésre készül Orbán Viktor az új Duna-híd helyszínén: órákon belül megtörténik – erre lehet számítani

Szombaton folytatódik a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes országjárása. December 13-án, Mohácson Orbán Viktor is ott lesz, a miniszterelnökkel a legutóbbi DPK-rendezvényhez hasonlóan ezúttal is Csiszár Jenő fog beszélgetni.

Szombaton újra színpadra lép Orbán Viktor, ezúttal Mohácson / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A korábbi nagygyűlésekhez hasonlóan ezúttal is lehet fontos bejelentésekre számítani, a Világgazdaság pedig élőben tudósít az eseményről, ahol szóba kerülhetnek gazdasági, energetikai és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos témák is,

nem beszélve a jövő héten esedékes brüsszeli csúcsról,

ahol végleg eldőlhet a befagyasztott orosz vagyon sorsa.

A miniszterelnök a győri, a nyíregyházi és a kecskeméti fórumok után tehát folytatja országjárását, és a legutóbbi állomások komolysága alapján most is érdemi bejelentésekre lehet számítani. A műsorvezető ezúttal is az a Csiszár Jenő lesz, aki Kecskeméter 27 év után tért vissza, Milánóból érkezve a rendezvényre.

A fórumon a közönség soraiban pedig ott lesznek a DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip, helyi közéleti szereplőkkel és művészekkel együtt.

Újabb bejelentésre készül Orbán Viktor?

A mohácsi rendezvény különösen hangsúlyos lehet, mivel a miniszterelnök a legutóbbi, nyíregyházi és kecskeméti felszólalása során is több fontos témát érintett:

Elmondta, hogy egyezkedik az amerikaiakkal és az oroszokkal is, hogy milyen együttműködés legyen a háború és a szankciók után.

Felsorolta, hogy a térségbe csoportosított állami támogatásokat.

Beszélt a Tisza Pártnak tulajdonított megszorító csomagról is, hozzátéve, hogy szerinte nem elegáns, hogy a párt letagadja azt.

Kiemelte, hogy szerinte a 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás, és a háborúból csak akkor tud Magyarország kimaradni, ha ő marad kormányon.

Mindezek alapján Mohácson is várható, hogy szóba kerül a térség fejlődése: út-, gyár- és szolgáltatásfejlesztések, köztük az épülő Mohácsi híd is. De szóba kerülhet a Tisza Párt gazdasági programja, Ukrajna finanszírozása és a szankciók is.

Az eseményről a Világgazdaság is élőben tudósít.

Exkluzív Lázárinfó Szegeden Orbán Viktorral

És ez még nem minden, Orbán Viktor Mohács után is folytatja. „Év végi nagy dobás. Regisztrálj, gyere el te is!” – írta Lázár János a Facebook-oldalára. Az építési és közeledési miniszter a posztjában megosztott egy linket is, amin keresztül lehet regisztrálni a Szegeden megrendezésre kerülő Lázárinfóra. A poszt szerint az eseményt a szegedi Digitális Polgári Kör rendezi meg.