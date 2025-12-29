Orbán Viktor váratlant húzott: komolyan bekezd a miniszterelnök, nem csak a magyar sajtó lesz érintett

Orbán Viktor miniszterelnök nem futamodik meg a kérdések elől, ám szemben a tavalyi, évzáró sajtótájékoztatóval, most nem az év végén tart sajtótájékoztatót, hanem a következő év elején.

Az év eleji, év végi sajtótájékoztató Orbán Viktortól mára hagyománnyá vált / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor hetedjére tartja meg év végi, év eleji sajtótájékoztatóját

A kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint így most nem évzáró, hanem évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóra kerül majd sor, aminek az időpontja január 5., hétfő lesz, 11 órától.

Orbán Viktor azt is megígérte, hogy kérdés nem marad válasz nélkül.

Az évzáró, évindító nemzetközi sajtótájékoztató lassan hagyománnyá válik a kormányfő részéről, hiszen a mostani lesz zsinórban már a hetedik ilyen alkalom. Ezeken az eseményeken Orbán Viktor általában értékeli a mögöttünk hagyott évet, és felvázolja a következőt, miközben órákon át válaszol az újságírók kérdéseire. Várhatóan ez most sem lesz másként, hiszen Orbán Viktor nemzetközi szerepe felértékelődött Donald Trump megválasztása után, miközben választási évnek nézünk elébe.

A 2026-os évet tehát erősen kezdi a miniszterelnök, aki az első hétfőn rögtön órákon keresztül válaszol majd a nemzetközi sajtó kérdéseire, melyekből várhatóan lesz bőven.