Orbán Viktor öt mondattal levezette, hogyan tör ki a háború Európa és Oroszország között – azt is megmondta, mikor

2025.12.08, 07:38

Sötét fellegek gyülekeznek Európa egén. Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van: 2030.

A Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja ugyanis, hogy az Unió 2030-ra készen álljon a háborúra. Szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. Az Unió alapszerződése pedig kimondja, hogy „a tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló segítséget megadni ennek az államnak.” Egy harcban álló Ukrajna uniós felvétele tehát azonnali háborúba lépést eredményezne.

Mindez azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönthetünk a háború és béke kérdésében.

Márpedig a bevándorlás esetében már megtanulhattuk, hogy vannak döntések, amelyeket később már nem lehet kijavítani. Ha 2015-ben nem emeltünk volna kerítést, már itt lennének a migránsok.

Ha rosszul döntünk 2026-ban, a következő választáson, 2030-ban már késő lesz korrigálni.

Nem babra megy a játék. Aki békét akar, velünk tart!

