karácsony
videó
Orbán Viktor
orosz gáz
Putyin

Meghökkentő videót tett közzé az orosz nagykövetség Putyinról és Orbán Viktorról: az elnök karácsonyi ajándékot vitt a világ urainak – nem hiszi el, mit kapott a magyar miniszterelnök

A furcsa videóból az is kiderül, hogy ki mennyire fontos az oroszoknak, így például Trump csak Hszi és Modi után kap ajándékot. Az egyik orosz nagykövetség által publikált karácsonyi videón Orbán Viktor is feltűnik a világ vezetői között.
K. B. G.
2025.12.30, 18:40
Frissítve: 2025.12.30, 19:02

Mesterséges intelligencia által generált videót tett közzé a kenyai orosz nagykövetség karácsony alkalmából, amelynek során a Mikulásnak öltözött Vlagyimir Putyin orosz elnök visz ajándékot a világ vezetőinek. Az X-re közzétett videó alatt a We wish you a marry Christmas dallama szól, a különös alkotást eddig már 700 ezernél is többször tekintették meg. 

Orbán Viktor, Putyin
Meghökkentő videót tett közzé az orosz nagykövetség Putyinról és Orbán Viktorról / Fotó: AFP

Trump csak Hszi és Modi után jön, Orbán Viktor is ajándékot kap

Az orosz államfő

  1. először Hszi Csin-ping kínai elnöknek visz ajándékot, egy jüant és rubelt szimbolizáló karácsonyfadíszt, melynek felrakása után a dollárt szimbolizáló dísz a földre zuhan és összetörik.
  2. Ezután Narendra Modi indiai miniszterelnök bontja fel a Putyintól kapott ajándékot, ami egy vadászgép, utalva a két ország közötti fegyverüzletre.
  3. Donald Trump amerikai elnök csak harmadikként következik a megajándékozottak sorában, és a neki szóló meglepetés mindössze egy közös kép róla és Putyinról az alaszkai csúcstalálkozóról. 
  4. Ráadásul Trump után rögtön Nicolas Maduro következik egy DJ-pulttal, ami a venezuelai elnök gombnyomására békét sürget, utalva az ország körül köröző amerikai hadihajókra.
  5. Maduro után a Mikulásputyin Recep Tajjip Erdogan török államfőt keresi fel, aki egy Akkuyu feliratú hógömböt kap. Az Akkuyu atomerőmű építésében Törökországban Oroszország tevékeny részt vállalt, és a finanszírozáshoz is hozzájárult mintegy 9 milliárd dollárral idén.
  6. Kim Dzsongun észak-koreai vezető ajándéka egy kard, de kap mellé egy köszönőlevelet is, ami Oroszország háláját fejezi ki.
  7. Ezután meglepetésre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök következik, ám a számára adott ajándék Putyintól még nem a béke Ukrajnában, hanem egy bilincs, ami után rácsok mögött ábrázolják az ukrán államfőt.
  8. Végezetül Putyin – egyetlen uniós vezetőként – Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meglátogatja, aki orosz gázt, egészen pontosan Gazprom-gázt kap az orosz elnöktől, méghozzá jutányos áron.

Ezzel nyilvánvalóan a közelmúltban bekövetkezett moszkvai csúcstalálkozóra utaltak a kisfilm készítői, amikor is a magyar delegáció rögzítette az orosz vezetéssel, hogy történjen bármilyen esemény az orosz energia piacán, Magyarország rendelkezésére állítják a korábban már lekötött gáz- és olajmennyiséget.

Alább nézhető meg az ominózus karácsonyi kisfilm Putyinról.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12646 cikk

 

