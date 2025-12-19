Orbán Viktor súlyos üzenetet közölt: kiderült, hogy át akarják verni az európaiakat
A magyar kormányfő Brüsszelben közölte: ha az orosz vagyont elvette volna az Európai Unió, akkor azt Moszkva peres úton biztosan megnyerné, és akkor ezért „valakinek helyt kell állnia”. Hozzátette, hogy az pedig maga a belga kormány lenne, amely a saját pénzintézeteit védené meg.
„Belgium pénzügyi csődje forgott kockán tegnap, és a miniszerelnökük meg is mentette Belgiumot ettől” – fogalmazott Orbán Viktor pénteken sajtó előtt. Azt is mondta, hogy van egy átverés Nyugat-Európában: a vezető politikusok ezt egymás között bevallották.
Az a mese van elterjesztve Nyugat-Európában, hogy ez a háború a nyugati embereknek egyetlenegy fillérjükbe sem fog kerülni
– mondta. Kifejtette: Nyugaton azt hangoztatják, hogy az orosz–ukrán háború legvégén Moszkva mint legyőzött fél jóvátételt fizet majd, addig is a nyugati világ elveszi a befagyasztott orosz vagyonokat, amelyekből finanszíroz majd az unió egyéb kiadásokat, meg majd a háborús kiadásokat is kiegyenlíti.
„Ezt hiszik ma a nyugat-európai emberek. Nyugodtan reggeliznek otthon, isszák a kávéjukat” – tette hozzá.
A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: a nyugatiak úgy érzik, hogy helyes dolog „egy erőszak alá vont országot” segíteni – bá szerinte „nem világos, hogy ki támadott meg kit”. Hozzátette, hogy a befagyasztott orosz vagyon kérdése a csütörtöki döntés értelmében már „halott”, ez pedig „óriási politikai kihívást jelent minden háborúpárti miniszterelnöknek”.
Azt is mondta, hogy az unió a tagállamai által felveendő hitelt hadikölcsönnek nevezte Ukrajnának. Kifejtette, hogy a pénzt az unió a pénzpiacokról veszi fel, majd hitel formájában átadja Ukrajnának, de az nem fog tudni fizetni, valakinek viszont muszáj lesz.
Kiemelte, hogy a hitelfelvételben Magyarország, Szlovákia és Csehország sem vesz részt.
A gyerekeinket és unokáinkat most 400 milliárd forintnyi tehertől sikerült megszabadítani. Ennyi lett volna a hadikölcsön Magyarországra eső része
– mondta a miniszterelnök. Hozzátette, hogy a háború folytatása szempontjából rossz hírekkel szolgálhat, mert bár Magyarországnak ebből most sikerült kimaradnia, de Európa továbbra is támogatja a fegyveres konfliktust.
A kormányfő szerint „beláthatatlan következményekkel járt volna”, ha Magyarország is belement volna a hadikölcsönbe.
A miniszterelnök közölte, hogy az Európai Unió már tényleg le akarja győzni minden szándéka szerint Oroszországot, a magyar kormánynak most az a dolga, hogy megakadályozza, hogy az Európai unió bevonja ebbe Magyarországot. Orbán Viktor szerint ez nem rövid távú feladat, több évig is eltarthat. Elmondta, ez a következő néhány év legnagyobb politikai feladványa.
Hangsúlyozta, hogy a háborúpárti álláspontot jelenleg a németek képviselik a leghangosabban. Az EU-s tárgyalásokról szólva felidézte: volt egy olyan pillanat, amikor felvetődött benne, hogy az Ukrajnát támogató közös hitelfelvételt meg tudná vétózni, ugyanis a költségvetés módosításához egyhangúság kell.
Elmondta, hogy beszélt is erről mindenkivel, akivel kell, „a nagyfiúkkal”, de az a meggyőződés alakult ki benne, hogy Magyarország nem bírná ki, hogy egyszerre legyen az „összes nagy európai háborúpárti ország direkt, azonnali és közvetlen ellenségünk”, hogy „egyszerre legyen a mellkasunkon egy német, egy francia meg egy olasz csizma”.
Ezért be kellett érni a kisebb céllal, hogy maradjunk ki a hitelfelvételből, amit el is értünk – tette hozzá.