Elszakadt a cérna: Magyarország és Szlovákia közösen lázad fel az EU ellen – bejelentették a két ország válaszlépését Ursula von der Leyenek ellen

Szijjártó Péter közölte, hogy az orosz olaj- és gázimport betiltása lehetetlenné tenné Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, és drámai áremelkedésekhez vezetne.
VG
2025.12.08, 06:22
Frissítve: 2025.12.08, 06:43

„Amint a RePowerEU tervet a jövő héten elfogadják, Szlovákiával együtt a terv megsemmisítésére irányuló kérelmet nyújtunk be az Európai Bírósághoz, és kérni fogjuk annak felfüggesztését is a bírósági eljárás idejére” – írta Szijjártó  Péter.

Ursula von der Leyen, Európai Bizottság Európai Unió, EU-csúcs, Európai Tanács orosz-ukrán háború
Szijjártó szerint az uniós orosz olaj- és gázimport tiltás lehetetlenné tenné Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

A külgazdasági és külügyminiszter azt is írta az X-en, hogy ezt a lépést azért teszik meg, mert 

az orosz olaj- és gázimport betiltása lehetetlenné tenné Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, és drámai áremelkedésekhez vezetne.

A politikus hozzátette, hogy ez a rendelet egyben „hatalmas jogi csalás is”, mivel egyértelműen egy szankciós intézkedés, amelyhez egyhangú jóváhagyásra lenne szükség. 

Azt is írta, hogy ellentmond az EU-szerződéseknek is, amelyek kimondják, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskörbe tartozik. 

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói előzetes megállapodásra jutottak az orosz gázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendeletről. 

A döntés az EU REPowerEU stratégiájának egyik központi eleme, amelynek célja az orosz energiafüggőség megszüntetése, miután Moszkva fegyverként kezdte használni a gázszállítást, komoly zavarokat okozva az európai energiapiacon. A tervezet jogilag kötelező, lépcsőzetes tiltást vezet be az orosz LNG- és vezetékes gáz behozatalára: az LNG-import 2026 végére, a vezetékes gáz pedig 2027 őszére teljesen megszűnik. 

Az Európai Bizottság vállalta, hogy 2027 végéig jogszabálytervezetet nyújt be az orosz olajimport teljes kivezetéséről is.

A tárgyaló felek a bizottság eredeti javaslatához képest további elemeket építettek a szabályozásba. Például hatékony és arányos szankciókat írnak elő a tiltás megsértése esetére, illetve fenntartják a „felfüggesztési klauzulát”, amely lehetővé teszi a tiltás átmeneti enyhítését súlyos ellátásbiztonsági krízis esetén. A feltételeket ugyanakkor szigorították is, így 

kizárólag államilag kihirdetett vészhelyzetben és csak rövid időre oldható fel a tilalom.

Szijjártó Péter  jelentette be, hogy a szükséges jogi előkészületek már megkezdődtek, miután a két ország külügyminisztere egyeztetett a közös fellépésről. Szijjártó a döntést brüsszeli diktátumként jellemezte, amely szerinte fizikailag kivitelezhetetlen Magyarországnak

A pozsonyi kormány már korábban jelezte, hogy bírósághoz fordul a szabályozás ellen, így a két ország összehangolja a jogi lépéseit.

