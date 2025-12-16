Oroszország folytatja a gyorsuló tempójú területfoglalást Délkelet, Kelet-Ukrajnában, miközben a szembenálló fél, Ukrajna következetesen cáfolja a moszkvai hadijelentéseket. Az orosz-ukrán háború egyre inkább arról szól, hogy Washington kiszorítani a geopolitikai játszótérről Európát.

Trump az orosz-ukrán háború kapcsán kiszorítaná Európát a globális geopolitikai színtérről / Fotó: NurPhoto via AFP

Nincs elfoglalva sem Pokrovszk, sem pedig északabbra a Szlovjanszk-Kramatorszk-Szeverszk terület egy része - mondják az ukránok, ellentmondva az orosz győzelmi beszámolóknak. A nyugat nagy része, a korábban hangos neves katonai elemzők hallgatnak – nem akarnak tovább részt venni a propaganda-háborúban, pontosan tudják, hogy amit állítanak, ellenőrizhetetlen. Féltik a jó hírüket, amely a legfontosabb tőkeforrásuk és amelyre szükségük lesz az ukrajnai konfliktus lezárása után is.

Megdöbbentő kényszersorozások Ukrajnában

Olekszandr Szirszkj, az ukrán hadseregparancsnok a toborzómunka gyengeségeiben látja a katonai sikertelenségek okát.

Több és hatékonyabb toborzómunkát követel a kiegészítő parancsnokságoktól. Közben mind gyakrabban feltűnnek az ukrán sajtótermékek, videomegosztók oldalain is az erőszakos katonabegyűjtők akciói.

Amikor néhány lesben álló markos tiszt elkap az utcán egy gyanútlanul közlekedő fiatalembert és a közelben járó motorral várakozó kisbuszba dobják a pácienst – akiről többet senki sem hall.

Felfoghatatlan jelenetekkel tarkított kényszersorozás - írják a nyugati, német, angol, francia nyelvű nyugati hírösszefoglalókban.

Christoph Wanner német riporter „buszifikációnak” nevezi el a fiatalok kisbuszba dobását és a frontvonalba való továbbítását.

Már a hagyományos Zelenszkij-párti európai triumvirátusnak, Németországnak, Franciaországnak és Nagy-Britanniának is kezd elege lenni az ukrán követelőzésből, de a három állam vezetői inkább az „örök ellenségnek”tartott Oroszországon vernék el a port. Zelenszkij mértéktelen „fegyvert, még inkább pénzt” igényeire rájátszik az USA, amely – egyelőre csak ötlet szinten – felvetette egy új testület, a „Core 5” (Ötös Magországok) megalakításának a gondolatát.

Ez a három nukleáris szuperhatalom, az USA, Oroszország és Kína mellett

Indiát és Japánt foglalná magába és

egyfajta alternatívája lenne a jelenlegi G7 (Oroszországgal kiegészülve ismét tervezett G8) szuper-csúcs szervezetnek.

A leglényegesebb különbség: a Core 5 teljes mértékben negligálná Európát – ami szinkronban van a jelenlegi amerikai törekvésekkel.

Washington dobta Európát, az orosz-ukrán háború kapcsán nem tekinti hatalmi tényezőnek

Ez egyúttal Ukrajna leértékelését is jelentené. Kijev, amelynek a Nyugat jóvoltából Európában valószínűleg a legerősebb, de mindenképpen tényleges harcban edződött hadserege van (ám nukleáris komponens nélkül), az EU-ban (amelynek akár 2027-ben már a tagja lehet) és a NATO-ban (a tagság megcélzott dátuma 2030) kivételes szerepre számít katonai ereje, viszont csak legfeljebb harminc millió körüli lélekszáma leképződésével.

Amerika, amely jól láthatóan Európa, az EU és a NATO átalakítását, leépítését fontolgatja, nem szívesen látna a csapatban egy új, hataloméhes ukrán feltörekvő államot.

Sokat elmond, hogy a 33 oldalas amerikai dokumentumban , amelyet az elnök közvetlen engedélyével hosszabb szünet után tártak a közvélemény elé, az európai rész legfeljebb egyharmada-egynegyede az Ázsiával foglalkozó résznek és csak Afrika múlja alul terjedelemben. Ezt európai politikusok, köztük a kulcsállam, Németország kancellárja, Friedrich Merz is szóvá tették – természetesen politikai környezetbe foglalva.

A német kormány rosszallását fejezte ki az USA és a nyugat-európai radikális pártok közeledése láttán,

utal arra is, hogy az amerikai stratégia Európa kapcsán "demokráciahiányra” utal. Ez a többi között a szólásszabadság korlátozásában is kifejeződik, derült ki az amerikai kommentárokból. Érdemes visszaemlékezni arra, hogy JD Vance amerikai alelnök első európai látogatása során is sérelmezte már ezt.