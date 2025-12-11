Ebből éktelen botrány lesz: Ursula von der Leyenék bevitték a döntő ütést, Putyin soha nem kapja vissza a befagyasztott orosz vagyont – Magyarország azonnal figyelmeztetett

Az EU elfogadott egy jogi mechanizmust, amely lehetővé teszi a mintegy 210 milliárd eurós orosz vagyon végleges befagyasztását, amíg Moszkva nem fizet háborús jóvátételt Ukrajnának. Bóka János szerint a döntés ellentétes az uniós szerződésekkel, precedenst teremt, és veszélyezteti a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjét.

Brüsszel az orosz vagyon végleges befagyasztásával fenyegeti Putyint, ám Bóka János szerint ennek katasztrofális következményei lesznek a béketárgyalásokra és az uniós jogra nézve / Fotó: AFP

Csütörtökön az uniós tagállamok képviselői rendkívüli hatáskört adtak az Európai Bizottságnak az orosz állami vagyon befagyasztására. Az új mechanizmus lehetővé teszi, hogy az Európában lévő 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyon addig maradjon blokkolva, amíg Oroszország nem fizet jóvátételt Ukrajnának.

A változtatás áthágja a korábbi szabályokat, amelyek szerint a szankciókat hat hónaponként egyhangúlag kellett volna meghosszabbítani. Eddig bármely tagállam vétóval akadályozhatta volna a befagyasztott vagyon visszaadását. Az új rendelkezés azonban rendkívüli hatáskört ad a Bizottságnak, így a Kreml-barát országok, köztük Magyarország és Szlovákia, nem tudják önállóan feloldani a befagyasztott összegeket.

Az EU a döntést azzal indokolta, hogy a vagyon visszaadása súlyos gazdasági és biztonsági következményekkel járna, akár hibrid támadásokat is előidézhetne a tagállamok ellen. A mechanizmus célja, hogy a befagyasztott pénzek Ukrajna támogatására fordíthatók legyenek, miközben biztosítja az uniós gazdaság védelmét és a Bizottság jogi mozgásterét.