Egyre nehezebb Orbán Viktor helyzete: az Európai Parlament felgyorsította a befagyasztott orosz vagyon felhasználását Ukrajnának – az uniós csúcs az utolsó esély

Az Európai Parlament keddi szavazásán a képviselők a gyorsított jogi eljárás mellett döntöttek, hogy a befagyasztott orosz vagyonból nyújtott hitel mihamarabb Ukrajnához kerülhessen. A tervezet a katonai és gazdasági támogatást egyaránt szolgálná.

Az Európai Parlament zöld utat adott a gyorsított eljárásnak az Ukrajnának szánt, orosz vagyonra épülő jóvátételi hitel ügyében / Fotó: artjazz / Shutterstock

Brüsszel ráteszi a kezét az orosz vagyonra

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kedden egyhangú támogatással döntött arról, hogy gyorsított eljárásban tárgyalják az Ukrajnának nyújtandó, az orosz vagyonra épülő jóvátételi hitel jogszabálytervezetét.

A javaslat szerint az Európai Unió hitelt nyújtana Ukrajnának, amelyet az Európai Bizottság az uniós szankciók által befagyasztott orosz állami pénzeszközökből származó nyereség és készpénzállomány terhére finanszírozna.

A tervezett hitelprogram célja, hogy Ukrajna pénzügyi szükségleteit támogassa, segítse az állami költségvetés stabilizálását, erősítse a katonai képességeket, valamint hozzájáruljon az ország védelmi iparának fejlesztéséhez és integrációjához az európai védelmi ipari bázisba.

A jogszabálytervezet az Ukrajna Kerethez és az Ukrajna Hitel Együttműködési Mechanizmushoz kapcsolódik, biztosítva a támogatás koordinált és hatékony felhasználását.

A gyorsított eljárásról szóló döntés után az EP képviselői a következő plenáris ülésen, 2026. január 19. és 22. között fogadják el az álláspontjukat, amely előkészíti a tárgyalásokat az uniós tagállamok kormányaival. A végső jóváhagyás még az Európai Unió Tanácsának kezében van, ahol a tagállamok állam- és kormányfői várhatóan a csütörtöki brüsszeli találkozón próbálnak megállapodni a további lépésekről.

Az EP döntése fontos mérföldkő lehet Ukrajna támogatásában, mivel felgyorsítja a jogi és pénzügyi folyamatokat, és egyértelmű jelet küld a kontinens elkötelezettségéről a háború sújtotta ország mellett. A gyorsított eljárás révén a hitel a lehető leghamarabb célba juthat, megerősítve Ukrajna gazdasági és katonai ellenálló képességét az orosz agresszióval szemben.