Zelenszkij nem mondta ki konkrétan Orbán Viktor nevét, de ebben minden benne volt: „vagy ma pénz, vagy holnap vér!"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, az európai uniós csúcstalálkozón Brüsszelben újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy szerinte a befagyasztott orosz vagyon felhasználása a legjobb lehetőség arra, hogy Moszkva megértse, hogy kártérítést kell fizetnie Ukrajna számára azért a pusztításért, amit a 2022 februárja óta az orosz-ukrán háború során okozott.

Volodimir Zelenszkij szeretné, ha Ukrajna megkapná a Belgiumban befagyasztott orosz vagyont / Fotó: Massimo Valicchia / AFP

Zelenszkij szerint ezzel a lépéssel Ukrajna tárgyalási pozíciója is megerősödne, mivel az Amerikai Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást gyakorol Kijevre annak érdekében, tegyen engedményeket az esetleges békeszerződés megkötése érdekében.

„Pénzre van szükségünk, és arra, hogy azt a pénz Oroszország ne tudja ellenünk felhasználni. Azt akarjuk, hogy ez az eszköz támogasson minket. Ezzel az eszközzel magabiztosabbak lennénk, mint nélküle” – jelentette ki az ukrán elnök.

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök az év elején megvonta a háború sújtotta országtól a támogatást, emiatt más nyugati szövetségesek, főként az európai országok viselik Kijev finanszírozásának terhét, miközben az Oroszország által megindított háború lassan már négy éve tart.

„Most egyszerű választás előtt állunk: vagy ma pénz, vagy holnap vér. És nem csak Ukrajnáról beszélek, hanem egész Európáról” – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök a csúcstalálkozó előtt újságíróknak, amivel lényegében ugyanazt mondta el, mint Zelenszkij.

Nem nevezte meg a magyar miniszterelnököt az ukrán elnök, de utalt rá

Az ukrán elnök a biztonsági garanciákról szólva kijelentette, nem gondolja, hogy az EU-nak kellene helyettesítenie az USA-t, írja már az Eurológus alapján a 24.hu Ugyanakkor az EU-csatlakozási folyamatot felgyorsíthatónak nevezte, ha azt nem blokkolják politikai okokból. Nem értem ezt a logikát, de ez nyílt titok – üzente Zelenszkij Orbán Viktornak, akinek nem mondta ki a nevét, de csak Magyarország blokkolja a csatlakozási folyamatot.

Őrült dráma Brüsszelben az EU-csúcson: megingott a belga miniszterelnök, Ursula von der Leyenék mégis meg tudják zsarolni – Ukrajna megkaphatja az orosz vagyont

Nagyon nehezen követhető, pontosan mi zajlik a történelmi fontosságú brüsszeli európai uniós csúcson, amelynek a fókuszában az áll, hogy Belgium rábírható-e, hogy beleegyezzen a nála őrzött 185 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon átjátszásába Ukrajnának. Most úgy tűnik, hogy igen, és a belga miniszterelnök megingott az eddigi határozott ellenállásában.