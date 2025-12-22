Deviza
Magas rangú tisztviselőt likvidálhattak az ukránok: autóba rejtett robbanószer ölte meg az orosz vezérkar egyik altábornagyát Moszkvában

Moszkvában autórobbantás végzett Fanyil Szarvarov altábornaggyal, az orosz fegyveres erők vezérkarának operatív kiképzési igazgatóságát vezető tábornokkal. A hatóságok robbanószerrel elkövetett gyilkosság miatt indítottak eljárást, és nem zárják ki, hogy az eset mögött ukrán különleges szolgálatok állhatnak.
Németh Anita
2025.12.22, 09:15

Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők vezérkarának operatív kiképzési igazgatóságának vezetője egy moszkvai autórobbanásban életét vesztette – számolt be a moszkvai Gazeta hírportál Szvetlana Petrenko, az orosz nyomozóbizottság szóvivője Telegramon-bejegyzése nyomán.

orosz
Moszkvában autórobbantás végzett Fanyil Szarvarov altábornaggyal, az orosz fegyveres erők vezérkarának operatív kiképzési igazgatóságát vezető tábornokkal / Fotó: Oroszország Nyomozó Bizottsága

A nyomozók szerint december 22. hétfő reggel a moszkvai Jaszenevaja utcában egy autó alá helyezett robbanószerkezetet robbantottak fel. A benne ülő tábornok belehalt sérüléseibe.

A hatóságok robbanószerrel végrehajtott gyilkosság miatt eljárást indítottak. A Nyomozó Bizottság elnökének utasítására a nyomozásba bevonták a központi hivatal igazságügyi szakértőit. A rendőrök jelenleg helyszínelnek, valamint törvényszéki vizsgálatot rendeltek el, tanúkat és szemtanúkat hallgatnak ki, valamint áttekintik a térfigyelő kamerák felvételeit.

A nyomozók több verziót is mérlegelnek az incidenssel kapcsolatban, beleértve annak lehetőségét is, hogy az ukrán különleges szolgálatok is részt vettek a bűncselekmény megszervezésében – írja a lap.

Szarvarov  2024-ben kapott Vlagyimir Putyin elnöktől altábornagyi katonai rangot kapott. A katona harci műveletekben vett részt Csecsenföldön, Oszétiában, Szíriában és  Ukrajnában. Korábban is érte támadás: Belgorodban egy katona gránátot robbantott fel egy lakásban.

Svédország lecsapott az orosz árnyékflotta óriáshajójára, de aztán inkább visszavonulót fújt: a nyílt tengeren került bajba az Adler – videó

Az orosz hajó motorhiba miatt volt kénytelen horgonyt vetni a svéd partoknál, noha úticélja nem a skandináv ország volt. Az Adler észak-koreai lőszerek Oroszországba szállításában is részt vesz, ennek ellenére a svéd hatóságok szabadon engedték.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12591 cikk

 

