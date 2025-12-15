Oroszország beperelte Európát: az orosz jegybank Moszkvában pert indított az Euroclear ellen, és mintegy 230 milliárd dollár (hozzávetőleg 83 ezer milliárd forint) kártérítést követel. A kereset az első konkrét lépés abban a jogi rémálomban, melyet a Kreml jósolt az EU-nak arra az esetre, ha Brüsszel felhasználná a befagyasztott orosz állami vagyont Ukrajna támogatására.

Most válik valóra a rémálom: Oroszország beperelte Európát 230 milliárd dollárra, nagyon gyors lesz az ítélet – elvehetik az EU pénzét Kínától Dubajig / Fotó: AFP

Brüsszel csodálkozhat: Oroszország beperelte Európát

Az Európai Unió jelenleg nagyjából 210 milliárd eurónyi (megközelítőleg 82 ezer milliárd forint) orosz jegybanki eszközt tart befagyasztva, döntően az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta.

Az uniós tervek szerint ezeknek az eszközöknek a hozamát, illetve egy részét 2026–2027-ben Ukrajna katonai és polgári kiadásait finanszírozó hitel fedezeteként használnák fel.

Az uniós vezetők a közelmúltban arról is megállapodtak, hogy a vagyont határozatlan időre zárolva tartják, azzal érvelve, hogy Ukrajna támogatása biztonságpolitikai érdek, és ennek hiányában Oroszország a jövőben akár NATO-országokat is fenyegethetne. Moszkva ezt az érvelést következetesen elutasítja.

A Reuters beszámolója szerint az orosz jegybank december 12-én nyújtotta be a keresetet a moszkvai kereskedelmi bíróságon.

A beadvány 18,2 ezermilliárd rubelről szól, ami a befagyasztott orosz szuverén eszközök teljes értékének felel meg.

Jogi szakértők szerint a bíróság gyors döntést hozhat az ügyben, és nagy eséllyel az Euroclear számára kedvezőtlen ítélet születik. Az Euroclear a belga székhelyű elszámolóház, melynél a befagyasztott orosz vagyon döntő része található. A cég a sajtómegkeresésekre egyelőre nem reagált.

Oroszország nemzetközi jogi győzelemre is hajtana

Egy orosz bírósági ítélet külföldön is jogi lépésekhez vezethetne. Az orosz fél megkísérelheti az ítélet végrehajtását más joghatóságokban is, különösen olyan országokban, melyeket Oroszország baráti államoknak tekint. Jogi elemzők szerint ide tartozhat

Kína,

Hongkong,

az Egyesült Arab Emírségek,

Kazahsztán,

vagyis olyan pénzügyi központok és régiók, ahol az Euroclearnek vagy kapcsolódó intézményeknek azonosítható vagyona lehet.