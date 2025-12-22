Vészjósló orosz döntés: egyszercsak felmondták 11 európai országgal a katonai megállapodást – aggódhatnak a németek, a lengyelek és a románok is

Oroszország miniszterelnöke, Mihail Misusztyin pénteken aláírta azt a rendeletet, amely lehetővé teszi az orosz védelmi minisztérium számára azt, hogy felmondja a tizenegy nyugati országgal, köztük Németországgal, Nagy-Britanniával és Lengyelországgal kötött nemzetközi katonai szerződéseket.

Vlagyimir Putyin orosz elnök / Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Az erről szóló dokumentumot pénteken tették közzé a hivatalos kormányzati jogi információs internetes portálon – számolt be róla az Interfax orosz hírügynökség.

A rendelet értelmében Oroszország Védelmi Minisztériuma felmondhatja a védelmi minisztériumok közötti együttműködési megállapodásokat

Belgiummal,

Bulgáriával,

Csehországgal,

Dániával,

Hollandiával,

Horvátországgal,

Lengyelországgal,

Németországgal,

Norvégiával,

Romániával,

valamint felmondhatja az Oroszország és Nagy-Britannia katonai minisztériumai közötti egyetértési megállapodást.

Valami készül: Oroszország váratlanul felmondta az évtizedes katonai megállapodást három NATO-tagállammal – az egyiknek atombombája van

A Kreml mostani lépése nem az első ilyen az elmúltidőszakban. December elején szintén az Interfax orosz hírügynökség adta hírül, hogy Oroszország felmondja a katonai együttműködési megállapodásokat Kanadával, Franciaországgal és Portugáliával.

Az akkori lépést egy üzengetés előzte meg, ami Radoslaw Sikorski a lengyel külügyminiszter és Vlagyimir Putyin között történt. Az orosz elnök közvetlenül a Kremlben zajló béketárgyalások előtt bejelentette, hogy országával készen áll egy háborúra.

A NATO , reagálva erre az orosz döntésre, felbontotta Oroszország-tanácsának alapító okiratát. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a brüsszeli NATO-miniszterek találkozója után jelentette be, hogy a NATO Oroszország-tanácsának alapító okirata már nem érvényes, amely a szervezet Oroszországgal való biztonsági együttműködését garantálta

„Ez valami olyasmi, amire az egymást követő lengyel kormányok már törekedtek, most pedig végre valósággá vált” – mondta akkor Sikorski.

A szóban forgó NATO-együttműködési intézményt akkor hozták létre, amikor még úgy tűnt, hogy az európai biztonság Oroszországgal együttműködésben megvalósítható.