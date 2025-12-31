Deviza
EUR/HUF384,47 -0,38% USD/HUF327,76 -0,26% GBP/HUF440,72 -0,4% CHF/HUF413,05 -0,45% PLN/HUF91,12 -0,28% RON/HUF75,5 -0,46% CZK/HUF15,92 +0% EUR/HUF384,47 -0,38% USD/HUF327,76 -0,26% GBP/HUF440,72 -0,4% CHF/HUF413,05 -0,45% PLN/HUF91,12 -0,28% RON/HUF75,5 -0,46% CZK/HUF15,92 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
konfliktus
orosz-ukrán háború
Oroszország
hajó
Finnország
vezeték
Balti-tenger

Tiltott dolgot műveltek a mélyben az Oroszországból érkező hajón, Finnország készenlétben

Finnországban lefoglaltak egy hajót, amely a hatóságok gyanúja szerint megrongált egy vezetéket. A teherhajó Oroszországból indult. Nem ez volt az egyetlen incidens mostanában a Balti-tenger térségében.
VG/MTI
2025.12.31, 20:01

Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren – közölte sajtótájékoztatóján a finn rendőrség. A Fitburg nevű vízi jármű a Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózott. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint.

Finnország lefoglalta egy hajót, amely a hatóságok gyanúja szerint megrongált egy vezetéket Finn-öböl, Oroszország, orosz hajó
A finn rendőrség sajtótájékoztatója az Oroszországból érkező hajóról / Fotó: Kimmo Penttinen / Lehtikuva / AFP

A Finn-öbölben lefektetett távközlési kábel Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal, az Elisa finn távközlési cég tulajdona és az észt kizárólagos gazdasági övezetben található a finn rendőrségi közlemény szerint. A finn rendőrség közölte, hogy a Fitburg tizennégy fős legénységét őrizetbe vették. A legénység tagjai orosz, georgiai, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.

Az Elisa szerdán kora reggel észlelte a meghibásodást a kábelen, és jelentette a finn hatóságoknak.

A finn parti őrség járőrhajója és helikoptere határozta meg a gyanús hajó helyét az észt kizárólagos gazdasági övezetben. A horgonya a vízben volt, miközben előrehaladt – közölte a rendőrség. A parti őrök megállásra és a horgony felvonására utasították a hajót, majd a finn területi vizek felé irányították.

A finn rendőrség bejelentette, hogy súlyos károkozás, annak kísérlete, illetve a távközlés súlyos akadályoztatása címén vizsgálatot indít.

Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt.

„Finnország kész reagálni mindenféle biztonsági kihívásra, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – jelentette ki Alexander Stubb finn elnök az X közösségi portálon szerdán közzétett közleményben.

Alar Karis észt elnök aggodalmát fejezte ki a tenger alatti kábelen történt rongálás miatt. Reményének adott hangot, hogy nem szándékos károkozás történt, de hozzátette: majd a vizsgálat feltárja a tényeket.

Orosz felderítőgépet azonosítottak a Balti-tenger felett: a vadászgépeknek kellett közbelépniük

Nemcsak a finneknek gyűlt meg a bajuk az orosz fenyegetéssel az év végén. Lengyelország vadászgépeket küldött egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közelében – közölte karácsony első napján az ország hadserege.

A lengyel nemzetbiztonsági hivatal jelentése szerint az éjszaka folyamán több tucat légi eszköz hatolt be a lengyel légtérbe Fehéroroszország felől. A hivatal közlése szerint az ünnepi időszakban történt incidensek provokációra utalhatnak.

Észtország külügyminisztere, Margus Tsahkna egy lengyel lapnak adott interjúban arról beszélt, hogy az orosz provokációk nem értek véget. Mint mondta, nemcsak Lengyelországban, hanem Észtországban is történtek veszélyes esetek, legutóbb például a határ közelében jelentek meg azonosító jelzések nélküli orosz katonák. Tsahkna szerint Tallinn számára világos vörös vonalak léteznek: ha „kis zöld emberkék” lépnék át az észt határt, azonnali és fegyveres válaszra számíthatnának.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12659 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu