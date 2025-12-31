Tiltott dolgot műveltek a mélyben az Oroszországból érkező hajón, Finnország készenlétben
Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren – közölte sajtótájékoztatóján a finn rendőrség. A Fitburg nevű vízi jármű a Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózott. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint.
A Finn-öbölben lefektetett távközlési kábel Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal, az Elisa finn távközlési cég tulajdona és az észt kizárólagos gazdasági övezetben található a finn rendőrségi közlemény szerint. A finn rendőrség közölte, hogy a Fitburg tizennégy fős legénységét őrizetbe vették. A legénység tagjai orosz, georgiai, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.
Az Elisa szerdán kora reggel észlelte a meghibásodást a kábelen, és jelentette a finn hatóságoknak.
A finn parti őrség járőrhajója és helikoptere határozta meg a gyanús hajó helyét az észt kizárólagos gazdasági övezetben. A horgonya a vízben volt, miközben előrehaladt – közölte a rendőrség. A parti őrök megállásra és a horgony felvonására utasították a hajót, majd a finn területi vizek felé irányították.
A finn rendőrség bejelentette, hogy súlyos károkozás, annak kísérlete, illetve a távközlés súlyos akadályoztatása címén vizsgálatot indít.
Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt.
„Finnország kész reagálni mindenféle biztonsági kihívásra, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – jelentette ki Alexander Stubb finn elnök az X közösségi portálon szerdán közzétett közleményben.
Alar Karis észt elnök aggodalmát fejezte ki a tenger alatti kábelen történt rongálás miatt. Reményének adott hangot, hogy nem szándékos károkozás történt, de hozzátette: majd a vizsgálat feltárja a tényeket.
Orosz felderítőgépet azonosítottak a Balti-tenger felett: a vadászgépeknek kellett közbelépniük
Nemcsak a finneknek gyűlt meg a bajuk az orosz fenyegetéssel az év végén. Lengyelország vadászgépeket küldött egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közelében – közölte karácsony első napján az ország hadserege.
A lengyel nemzetbiztonsági hivatal jelentése szerint az éjszaka folyamán több tucat légi eszköz hatolt be a lengyel légtérbe Fehéroroszország felől. A hivatal közlése szerint az ünnepi időszakban történt incidensek provokációra utalhatnak.
Észtország külügyminisztere, Margus Tsahkna egy lengyel lapnak adott interjúban arról beszélt, hogy az orosz provokációk nem értek véget. Mint mondta, nemcsak Lengyelországban, hanem Észtországban is történtek veszélyes esetek, legutóbb például a határ közelében jelentek meg azonosító jelzések nélküli orosz katonák. Tsahkna szerint Tallinn számára világos vörös vonalak léteznek: ha „kis zöld emberkék” lépnék át az észt határt, azonnali és fegyveres válaszra számíthatnának.