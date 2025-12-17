Putyin így köszönti az EU-csúcsot: a silókba töltötték az interkontinentális rakétákat

A Jarsz interkontinentális ballisztikus rakétákat silóindítókba töltötték a Stratégiai Rakétaerők Napja előtt – számolt be a RIA Novosztyi az orosz védelmi minisztérium közlésére hivatkozva. A rakétát egy speciális szállító- és rakodóegységgel telepítették a silóba. A folyamat több órát vett igénybe.

Oroszország megerősíti a stratégiai rakétaerőket: silókba töltötték a Jarsz rakétákat / Fotó: AFP

A minisztérium megjegyezte, hogy a stratégiai rakétaerők újrafegyverzése nemcsak új rakétarendszerekkel szereli fel a csapatokat, hanem olyan infrastruktúrát is létrehoz, amely jobb feltételeket biztosít a szolgálatot teljesítő erők kiképzéséhez, a harci szolgálathoz és a személyzet pihenéséhez.

A tárca hangsúlyozta, hogy az intézkedések végrehajtása növelni fogja a modern stratégiai rakétarendszerek részesedését, és javítja a csoport képességeit a kijelölt küldetések végrehajtására.

A Jarsz (RS–24) egy szilárd üzemanyagú, interkontinentális ballisztikus rakétával működő, mobil és silóba épített stratégiai rakétarendszer, több visszatérő egységet tartalmazó rakétával. Kalibere 1,86 méter, hossza 17,8 méter, indítótömege 46 tonna. Bejelentett hasznos teherbírása 1250 kilogramm.

Hatótávolsága lehetővé teszi, hogy Oroszországból gyakorlatilag bármely földi célpontot elérjen: 11-12 ezer kilométerre lehet ellőni vele.

Az orosz csúcsfegyver Jarszt már hetekkel korábban tesztelték

A Világgazdaság is foglalkozott azzal a hírrel, hogy novemberben az egyik fontos ukrán információs központ azt írta: „Putyin ismét az atomgombbal játszik diplomácia helyett.” Arról számoltak be, hogy Oroszország újabb stratégiai nukleáris erőgyakorlatot hajtott végre:

a pleszecki űrrepülőtérről fellőtték a Jarsz interkontinentális ballisztikus rakétát (egy ilyen egység látszik az alábbi videón), amely képes nukleáris töltet hordozására,

és állítólag Szineva-rakétát is kilőttek.

A Tu–95MS stratégiai bombázókról pedig cirkálórakétákat indítottak.

Putyin személyesen is részt vett a teszteken, és ennek az orosz médiában is nagy visszhangja volt. Az ukrán lap szerint mindez inkább katonai megfélemlítésre utal.

A Jarsz akár 11 ezer kilométeres hatótávolságra is képes, az interkontinentális ballisztikus rakéta lehetővé teszi az Egyesült Államok területének elérését.