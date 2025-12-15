Deviza
háború
Dmitrij Peszkov
Egyesült Államok
béketárgyalás
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország
Európai Unió

Oroszország elmondta legfőbb követelését: enélkül elképzelhetetlen a béke – Zelenszkij nem fog örülni

Dmitrij Peszkov szerint a tárgyalások sarokköve, hogy Kijev lemondjon a NATO-tagságról. Oroszország kíváncsian várja a berlini tárgyalások kimenetelét.
VG/MTI
2025.12.15, 15:42

Az orosz–ukrán háború rendezésével kapcsolatos tárgyalások sarokköve Oroszország számára egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amelyben Ukrajna lemond a NATO-ba való belépésről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Dmitrij Peszkov, Oroszország orosz-ukrán háború, nyugati szankciók
Dmitrij Peszkov: Oroszország számára a tárgyalások sarokköve, hogy Kijev lemondjon a NATO-tagságról / Fotó: Anton Vaganov / AFP

„Természetesen ez az egyike a sarokkő-fontosságú kérdéseknek, és külön megvitatást igényel a többi kérdéshez képest. Épp ebben van a tárgyalási folyamat lényege, amelyet, megismétlem, nem akarunk hangosbeszélő-üzemmódban folytatni” – nyilatkozott a szóvivő, aki a Berlinben az ukrajnai rendezésről zajló tárgyalásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem tájékoztatja Oroszországot élőben ezek menetéről.

Peszkov elmondta, hogy jelenleg a munka az amerikai, európai és ukrán tárgyalófelek között folyik. Miután befejezték az egyeztetéseket, Moszkva várni fogja, hogy az amerikai tárgyalópartnereitől megkapja azt az álláspontot, amelyet a háromoldalú egyeztetések során kialakítottak.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a nyugati kereszténység szerint ünnepelt karácsonyig megszülethetnek-e a békemegállapodás ideiglenes keretei, a szóvivő azt hangoztatta, hogy határidőket szabni az ukrajnai rendezésnek a leghálátlanabb dolog. Hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nyitott a komoly békére, a komoly döntésekre, ugyanakkor egyáltalán nem nyitott semmiféle olyan trükkre, amelynek célja az időhúzás és a mesterséges ideiglenes szünetek létrehozása.

Az orosz elnök szóvivője úgy vélekedett, hogy Donald Trump amerikai elnök és csapata őszintén törekszik a békére Ukrajnában. Hozzátette, hogy Moszkva nagyra értékeli ezeket az erőfeszítéseket.

Putyinék megmondták, melyik területet csatolják el biztosan Ukrajnától: nem kellenek hozzá katonák se – „Bármi is a helyzet, ez Oroszországé”

Nem kizárt, hogy a Donyec-medencében nem lesznek jelen sem orosz, sem ukrán katonák, csak orosz rendfenntartó erők — jelentette ki Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója Ashabadban a Kommerszant című lapnak. Vlagyimir Putyin még Recep Tayyip Erdogannal is megvitatta az Európai Unió viselkedését, ami a befagyasztott orosz vagyonokat illeti.

„Elképzelhető, hogy nem lesznek ott közvetlenül sem orosz, sem ukrán katonák. De ott lesz a Roszgvargyija (az orosz nemzeti gárda), ott lesz a mi rendőrségünk, ott lesz minden, ami szükséges a rend fenntartásához és az élet megszervezéséhez. Mindenesetre, bármi legyen is a helyzet, ez a terület az Oroszországi Föderáció területe, és a mi közigazgatásunk irányítása alatt fog állni” – mondta a tisztségviselő, aki az Európai Uniót érintő lépésekben rengeteget segít Vlagyimir Putyinnak.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12548 cikk

 

