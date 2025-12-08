Paul McCartney nekiment az uniós szabályozásnak – szerinte az embereket értelmes állampolgároknak kellene kezelni
Paul McCartney csatlakozott azokhoz a brit parlamenti képviselőkhöz, akik az Európai Uniót arra kérik, hogy ne tiltsa a vegetáriánus ételeknél a kolbász vagy a hamburger kifejezés használatát – írja a The Guardian.
Az új szabályok véget vetnének az olyan kifejezések használatának, mint a
- steak,
- burger,
- kolbász vagy
- escalope,
a zöldségekből vagy növényi alapú fehérjékből készült termékekre utalva. A javasolt alternatívák közé tartoznak a kevésbé étvágygerjesztő
- „korongok” vagy
- „csövek”.
McCartney úgy érvelt, hogy
a hamburgerek és kolbászok növényi alapú, vegetáriánus vagy vegán feltüntetése elegendő kellene hogy legyen az értelmes emberek számára ahhoz, hogy megértsék, mit esznek.
Az Origo szemléje szerint a zenész a vegetáriánus étrend egyik legismertebb szószólója a világon. Elhunyt feleségével 1991-ben alapították a Linda McCartney növényi alapú élelmiszermárkát, lányaikkal, Maryvel és Stellával pedig elindították a globális Húsmentes Hétfő kampányt, hogy az embereket kevesebb hús fogyasztására ösztönözzék.
Az Európai Parlament 355-247 arányban megszavazta a „hússal kapcsolatos” elnevezések növényi alapú termékeken való használatának tilalmát.
Az Euractiv szerint Céline Imart, a jobbközép Európai Néppárt francia képviselője és a tilalom híve a következőket mondta a parlamentnek: „A steak, a hússzelet vagy a kolbász az állattenyésztő gazdaságaink terméke. Pont. Nem nevezhetők így a laboratóriumi helyettesítők és a növényi alapú termékek.”
A McCartney család és a brit képviselők által aláírt levélben azt állították, hogy az uniós szabályok Nagy-Britanniát is változásokra kényszeríthetik, mivel a piacok és a szabályozás továbbra is szorosan összefonódik, az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése ellenére is.
Paul McCartney korábban egy hosszú interjút adott egy brit újságnak a változás szükségességéről. Az interjút volt felesége, Linda McCartney vegetáriánus kollekciójának 25. évfordulóján tették közzé, amely – Stella McCartney- hoz hasonlóan – állatmentes innovációkat hoz létre.
A vegán étrend felé való elmozdulás társadalmi jelentőségéről beszélt, mondván: „A húsmentes életmód az új rock and roll.” McCartney azt állítja, hogy Linda indította el a vegetáriánus mozgalmat a 70-es években.