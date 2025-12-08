Paul McCartney nekiment az uniós szabályozásnak – szerinte az embereket értelmes állampolgároknak kellene kezelni

Paul McCartney csatlakozott azokhoz a brit parlamenti képviselőkhöz, akik az Európai Uniót arra kérik, hogy ne tiltsa a vegetáriánus ételeknél a kolbász vagy a hamburger kifejezés használatát – írja a The Guardian.

Paul McCartney nekiment az uniós szabályozásnak / Fotó: AFP

Az új szabályok véget vetnének az olyan kifejezések használatának, mint a

steak,

burger,

kolbász vagy

escalope,

a zöldségekből vagy növényi alapú fehérjékből készült termékekre utalva. A javasolt alternatívák közé tartoznak a kevésbé étvágygerjesztő

„korongok” vagy

„csövek”.

McCartney úgy érvelt, hogy

a hamburgerek és kolbászok növényi alapú, vegetáriánus vagy vegán feltüntetése elegendő kellene hogy legyen az értelmes emberek számára ahhoz, hogy megértsék, mit esznek.

Az Origo szemléje szerint a zenész a vegetáriánus étrend egyik legismertebb szószólója a világon. Elhunyt feleségével 1991-ben alapították a Linda McCartney növényi alapú élelmiszermárkát, lányaikkal, Maryvel és Stellával pedig elindították a globális Húsmentes Hétfő kampányt, hogy az embereket kevesebb hús fogyasztására ösztönözzék.

Az Európai Parlament 355-247 arányban megszavazta a „hússal kapcsolatos” elnevezések növényi alapú termékeken való használatának tilalmát.

Az Euractiv szerint Céline Imart, a jobbközép Európai Néppárt francia képviselője és a tilalom híve a következőket mondta a parlamentnek: „A steak, a hússzelet vagy a kolbász az állattenyésztő gazdaságaink terméke. Pont. Nem nevezhetők így a laboratóriumi helyettesítők és a növényi alapú termékek.”

A McCartney család és a brit képviselők által aláírt levélben azt állították, hogy az uniós szabályok Nagy-Britanniát is változásokra kényszeríthetik, mivel a piacok és a szabályozás továbbra is szorosan összefonódik, az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése ellenére is.

Paul McCartney korábban egy hosszú interjút adott egy brit újságnak a változás szükségességéről. Az interjút volt felesége, Linda McCartney vegetáriánus kollekciójának 25. évfordulóján tették közzé, amely – Stella McCartney- hoz hasonlóan – állatmentes innovációkat hoz létre.