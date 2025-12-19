Putyin évértékelő beszéde: még idén nagy győzelmekre számítanak az oroszok

Nemsokára megkezdődik az orosz közélet egyik legfontosabb eseménye: Vlagyimir Putyin év végi nagy sajtótájékoztatója, melyben rendszerint több órán át válaszol újságírói és állampolgári kérdésekre. Az évértékelőn a várható belpolitikai témákon kívül nagy valószínűséggel szó fog esni a csütörtöki brüsszeli eseményekről: az EU-csúcson 90 milliárd eurós támogatást szavaztak meg Ukrajna számára a 2026–2027-es időszakra, miközben egyelőre ejtették a befagyasztott orosz vagyon felhasználását.

Putyin nemsokára megszólal: kezdődik a nagy évértékelő – hamarosan kiderül, megint malackáknak nevezi-e az európaiakat / Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin megérkezett, és az eddigi összesítés szerint 2,7 millió kérdés érkezett be Oroszország szerte, melyeket még összesítenek, kategorizálnak és szortíroznak.

Putyin még idén nagy győzelmekre számít a csatatéren

Nem meglepően az orosz elnök először az ukrajnai háborús helyzettel kapcsolatban szólalt meg. Elmondása szerint nem látják az ukrán féltől, hogy a békére törekednének. „Nem hajlandóak békésen megoldani a háborús helyzetet” – mondta Putyin, majd hozzátette, hogy

Oroszország hajlandó békésen befejezni a háborút, ahogy ezt korábban is többször hangsúlyozták már.

Putyin elmondta, hogy változó tempóban tudnak haladni a front különböző pontjain, de összességében minden ponton visszaszorították az ukrán erőket. Elmondása szerint, az orosz erők már közel vannak ahhoz, hogy megközelítsék Ukrajna egyik legerősebb régióját, Szlavjanszkot. Putyin arról számolt be, hogy többször felszólították az ukrán erőket, hogy vonuljanak ki azokról a területekről, melyeken előre akarnak nyomulni, hogy elkerüljék a vérontást, de ezt egyszer sem teljesítették – főként ez okozza a háború elhúzódását. Hetekkel korábban elfoglalták Kupjanszkot is, ami szintén egy stratéiai fontosságú városnak számít. Ebből is látszik, hogy az ukránoknak rosszul áll a szénájuk a csatamezőn.

Putyin még az év végére nagy győzelmeket jósolt, több jelentősebb területre szeretnének bevonulni még a következő hetekben.

Tehát nem beszélhetünk semmiféle fegyvernyugvásra vagy lassításra az év végén sem.

Putyint arról kérdezték, hogy lehet az, hogy Zelenszkij egy Kupjanszk melletti helyről jelentkezett be videón, miközben ott már orosz erők vannak. Az orosz elnök kifejtette, hogy nem tudja hamis-e a videó vagy nem, de azt elismeri, hogy „Zelenszkij egy művész, azok közül is a tehetséges fajta”, így nem elképzelhetetlen, hogy bár hasonlít a környezet, de nem ugyanaz. „Ha Kupjanszk az ő ellenőrzésük alatt van, akkor miért nem megy oda személyesen?” – tette fel a kérdést. Hozzátette, hogy ezek a videók is olyan eszközök, melyek azt bizonyítják, hogy Ukrajna jelentős veszteséggel néz szembe, ezért próbálják máshogy meggyőzni őket az ukrán hadsereg előremeneteléről.