Putyin évértékelő beszéde: még idén nagy győzelmekre számítanak az oroszok
Nemsokára megkezdődik az orosz közélet egyik legfontosabb eseménye: Vlagyimir Putyin év végi nagy sajtótájékoztatója, melyben rendszerint több órán át válaszol újságírói és állampolgári kérdésekre. Az évértékelőn a várható belpolitikai témákon kívül nagy valószínűséggel szó fog esni a csütörtöki brüsszeli eseményekről: az EU-csúcson 90 milliárd eurós támogatást szavaztak meg Ukrajna számára a 2026–2027-es időszakra, miközben egyelőre ejtették a befagyasztott orosz vagyon felhasználását.
Vlagyimir Putyin megérkezett, és az eddigi összesítés szerint 2,7 millió kérdés érkezett be Oroszország szerte, melyeket még összesítenek, kategorizálnak és szortíroznak.
Putyin még idén nagy győzelmekre számít a csatatéren
Nem meglepően az orosz elnök először az ukrajnai háborús helyzettel kapcsolatban szólalt meg. Elmondása szerint nem látják az ukrán féltől, hogy a békére törekednének. „Nem hajlandóak békésen megoldani a háborús helyzetet” – mondta Putyin, majd hozzátette, hogy
Oroszország hajlandó békésen befejezni a háborút, ahogy ezt korábban is többször hangsúlyozták már.
Putyin elmondta, hogy változó tempóban tudnak haladni a front különböző pontjain, de összességében minden ponton visszaszorították az ukrán erőket. Elmondása szerint, az orosz erők már közel vannak ahhoz, hogy megközelítsék Ukrajna egyik legerősebb régióját, Szlavjanszkot. Putyin arról számolt be, hogy többször felszólították az ukrán erőket, hogy vonuljanak ki azokról a területekről, melyeken előre akarnak nyomulni, hogy elkerüljék a vérontást, de ezt egyszer sem teljesítették – főként ez okozza a háború elhúzódását. Hetekkel korábban elfoglalták Kupjanszkot is, ami szintén egy stratéiai fontosságú városnak számít. Ebből is látszik, hogy az ukránoknak rosszul áll a szénájuk a csatamezőn.
Putyin még az év végére nagy győzelmeket jósolt, több jelentősebb területre szeretnének bevonulni még a következő hetekben.
Tehát nem beszélhetünk semmiféle fegyvernyugvásra vagy lassításra az év végén sem.
Putyint arról kérdezték, hogy lehet az, hogy Zelenszkij egy Kupjanszk melletti helyről jelentkezett be videón, miközben ott már orosz erők vannak. Az orosz elnök kifejtette, hogy nem tudja hamis-e a videó vagy nem, de azt elismeri, hogy „Zelenszkij egy művész, azok közül is a tehetséges fajta”, így nem elképzelhetetlen, hogy bár hasonlít a környezet, de nem ugyanaz. „Ha Kupjanszk az ő ellenőrzésük alatt van, akkor miért nem megy oda személyesen?” – tette fel a kérdést. Hozzátette, hogy ezek a videók is olyan eszközök, melyek azt bizonyítják, hogy Ukrajna jelentős veszteséggel néz szembe, ezért próbálják máshogy meggyőzni őket az ukrán hadsereg előremeneteléről.
Moszkva egyik érzékeny pontja: a befagyasztott orosz vagyon kérdése
Az EU-ban továbbra is nagyjából 210 milliárd euró (kb. 81 900 milliárd forint) értékű orosz szuverén eszköz van befagyasztva; ennek nagyon nagy része Belgiumban található, emiatt Brüsszel (és a belga kormány) különösen óvatos a jogi és pénzügyi kockázatokkal. A csütörtöki csúcson végül az a megoldás körvonalazódott, hogy az EU piaci forrásbevonással, az uniós költségvetés fedezeti szerepével adna 90 milliárd eurós, a beszámolók szerint kamatmentes hitelcsomagot Ukrajnának 2026–2027-re. Ezzel párhuzamosan
a befagyasztott orosz vagyon közvetlen megcsapolása egyelőre lekerült az asztalról
– részben azért, mert több szereplő túl bonyolultnak, túl kockázatosnak, illetve politikailag nehezen átvihetőnek tartotta az azonnali konstrukciót.
Orbán Viktor miniszterelnök szinte rögtön a csúcs után meg is szólalt: szerinte az orosz vagyon felhasználása „belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat”. Elmondása szerint azt eleve elutasították, hogy Magyarország ezt ellenzi és semmilyen felelősséget ezért nem vállal. Szerinte, ha ez a javaslat átment volna, akkor napokon belül, de három hónapon belül mindenképpen benne állnánk közvetlenül is egy háborúban.
Ukrajna új EU-s támogatása; Ursula von der Leyen totális vereséget szenvedett
A 90 milliárd euró (kb. 35 100 milliárd forint) nagyságrendje önmagában is jelzés: Brüsszel a jelek szerint nem csak túlélőcsomagban gondolkodik, hanem két évre előre próbál pénzügyi kiszámíthatóságot adni Kijevnek. A nemzetközi sajtóban ugyanakkor megjelentek olyan becslések is, hogy Ukrajna teljes finanszírozási igénye ennél nagyobb lehet 2026–2027-ben, vagyis az EU-s csomag mellé további források bevonása válhat szükségessé (más szövetségesektől, nemzetközi intézményektől).
Ursula von der Leyen egyetlen éjszaka alatt kettős vereséget szenvedett : sem a magyar gazdákkal, sem a belgákkal nem bírt. Az Európai Unió saját költségvetésének terhére vesz fel hitelt Ukrajna támogatására, miután Belgium kitartott, és nem engedett az akaratának. Ursula Von der Leyennek a Mercosur-megállapodás sem jött össze, az uniós csúcson bejelentette, hogy az aláírást elhalasztották. Ez valószínűsíthetően részben a brüsszeli gazdatüntetés következménye is.
Cikkünk folyamatosan frissül...