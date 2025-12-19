Putyin váratlanul megmutatta az új Oroszország-térképet: ez nem sok jót ígér Ukrajnának – fotón látszanak a határok

Vlagyimir Putyin elnök az évzáró sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a Kreml céljai Ukrajnában teljesülni fognak, valamint elárulta azt is, hogy a hadsereg „teljesen megszerezte a stratégiai fölényt” a harctéren, és további területeket szerezhetnek az év végéig. A háborús győzelembe vetett bizalmat pedig egy új Oroszország-térképpel is megerősítették, amelyekről fontos részletek derültek ki a háború végével kapcsolatban.

Putyin a hagyományos év végi élő sajtótájékoztatón biztosította honfitársait, hogy az ukrajnai offenzívák a tervek szerint haladnak / Fotó: Anadolu via AFP

Vlagyimir Putyin pénteken, hagyományos év végi élő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Oroszország katonai előrenyomulása Ukrajnában folyamatos, és az orosz csapatok hamarosan elérhetik a Kreml által kitűzött célokat. Az elnök kijelentette, hogy

az orosz erők teljesen átvették a stratégiai kezdeményezést a harctéren, és további területek bevételére készülnek az év végéig.

A 25 éve hatalmon lévő elnök hagyományos, élő sajtótájékoztatója országos hívásokkal kombinálva lehetőséget biztosít a lakosságnak kérdések feltevésére, miközben Putyin megerősíti pozícióját, és bemutatja politikai, valamint katonai eredményeit is.

Az idei eseményen a nemzetközi figyelem elsősorban Ukrajnára és az Egyesült Államok által támogatott béketervre összpontosult.

Putyin egy új Oroszország-térképpel mutatta be, hogyan fog végződni a háború

Bár Washington intenzív diplomáciai erőfeszítésekkel próbálja lezárni a 2022 februárja óta tartó konfliktust, a Kreml és Kijev követelései élesen ütköznek. Putyin kiemelte, hogy Oroszország kész a békés rendezésre, amely a „konfliktus gyökereit” kezelné – utalva a Kreml szigorú feltételeire, amelyek között szerepel az, hogy Oroszország részévé kell nyilvánítani a 2014-ben annektált Krím-félszigetet és négy kulcsfontosságú ukrán régiót,

Donyecket;

Luhanszkot;

Zaporizzsját;

valamint Herszont is.

Az elnök korábban figyelmeztetett, hogy Moszkva terjeszteni kívánja megszerzett területeit, amennyiben Kijev és nyugati szövetségesei elutasítják a feltételeket. Putyin továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonuljon ki azokon a keleti területekről, amelyeket az orosz erők még nem foglaltak el, ám ezeket a követeléseket Kijev eddig elutasította.