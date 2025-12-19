Deviza
Putyin váratlanul megmutatta az új Oroszország-térképet: ez nem sok jót ígér Ukrajnának – fotón látszanak a határok

Az elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva kész a békés rendezésre, de szigorú feltételeket szab a konfliktus lezárásához. Putyin a hagyományos év végi élő sajtótájékoztatón biztosította honfitársait, hogy az ukrajnai offenzívák a tervek szerint haladnak, a lehetséges területszerzést pedig már egy új Oroszország-térképen is feltüntették.
VG
2025.12.19, 18:12
Frissítve: 2025.12.19, 18:14

Vlagyimir Putyin elnök az évzáró sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a Kreml céljai Ukrajnában teljesülni fognak, valamint elárulta azt is, hogy a hadsereg „teljesen megszerezte a stratégiai fölényt” a harctéren, és további területeket szerezhetnek az év végéig. A háborús győzelembe vetett bizalmat pedig egy új Oroszország-térképpel is megerősítették, amelyekről fontos részletek derültek ki a háború végével kapcsolatban.

Russian President Vladimir Putin vlagyimir putyin
Putyin a hagyományos év végi élő sajtótájékoztatón biztosította honfitársait, hogy az ukrajnai offenzívák a tervek szerint haladnak / Fotó: Anadolu via AFP

Vlagyimir Putyin pénteken, hagyományos év végi élő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Oroszország katonai előrenyomulása Ukrajnában folyamatos, és az orosz csapatok hamarosan elérhetik a Kreml által kitűzött célokat. Az elnök kijelentette, hogy

az orosz erők teljesen átvették a stratégiai kezdeményezést a harctéren, és további területek bevételére készülnek az év végéig.

A 25 éve hatalmon lévő elnök hagyományos, élő sajtótájékoztatója országos hívásokkal kombinálva lehetőséget biztosít a lakosságnak kérdések feltevésére, miközben Putyin megerősíti pozícióját, és bemutatja politikai, valamint katonai eredményeit is.

Az idei eseményen a nemzetközi figyelem elsősorban Ukrajnára és az Egyesült Államok által támogatott béketervre összpontosult.

Putyin egy új Oroszország-térképpel mutatta be, hogyan fog végződni a háború

Bár Washington intenzív diplomáciai erőfeszítésekkel próbálja lezárni a 2022 februárja óta tartó konfliktust, a Kreml és Kijev követelései élesen ütköznek. Putyin kiemelte, hogy Oroszország kész a békés rendezésre, amely a „konfliktus gyökereit” kezelné – utalva a Kreml szigorú feltételeire, amelyek között szerepel az, hogy Oroszország részévé kell nyilvánítani a 2014-ben annektált Krím-félszigetet és négy kulcsfontosságú ukrán régiót,

  • Donyecket;
  • Luhanszkot;
  • Zaporizzsját;
  • valamint Herszont is.

Az elnök korábban figyelmeztetett, hogy Moszkva terjeszteni kívánja megszerzett területeit, amennyiben Kijev és nyugati szövetségesei elutasítják a feltételeket. Putyin továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonuljon ki azokon a keleti területekről, amelyeket az orosz erők még nem foglaltak el, ám ezeket a követeléseket Kijev eddig elutasította.

Ezeket a célokat a sajtótájékoztató során egy új térképpel is megerősítették: a Putyin mögé vetített Oroszország a Krím-félsziget mellett már a négy eddig elfoglalt ukrajnai területet is magában foglalja, ezzel is jelezve, hogy a béketárgyalásokon a Kreml nem lesz hajlandó ezek „visszacsatolásáról" tárgyalni.

Elemzők szerint Putyin év végi beszéde egyszerre szolgál politikai megerősítésként a hazai közönség felé és diplomáciai üzenetként a nemzetközi partnereknek. A Kreml szándékai világosak: a katonai nyomás folytatása, a megszerzett területek megtartása és a békefolyamat saját feltételekhez kötése. Putyin üzenete egyértelmű: 

Oroszország nem hajlandó engedni a területi igényekből, és katonai előnyét felhasználva kívánja érvényesíteni politikai céljait.

A beszéd egyúttal jelzés is a Nyugat számára: Moszkva kész a tárgyalásokra, de csak akkor, ha a „gyökérokokat” kezelő megoldás születik, különben a katonai erő fokozása várható. Az elemzők szerint az orosz elnök szavai a háborús stratégia és a diplomácia összefonódását tükrözik, ahol a katonai előny biztosítja a Kreml tárgyalási pozícióját.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12581 cikk

 

 

