Deviza
EUR/HUF385,8 +0,08% USD/HUF328,84 +0,23% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF413,05 +0,12% PLN/HUF91,47 -0,05% RON/HUF75,76 +0,08% CZK/HUF15,87 +0,08% EUR/HUF385,8 +0,08% USD/HUF328,84 +0,23% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF413,05 +0,12% PLN/HUF91,47 -0,05% RON/HUF75,76 +0,08% CZK/HUF15,87 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
orosz vagyon
Orbán Viktor
Vlagyimir Putyin
uniós csúcs
ukrajnai háború

Putyin írásba adta Orbán Viktornak, mit fog tenni, ha az EU Ukrajnának adja a befagyasztott orosz vagyont: a válaszlépés brutális lesz, de Magyarország levédte magát

A háború folytatásáról vagy a béketörekvések támogatásáról szóló vita uralhatja a brüsszeli EU-csúcsot Orbán Viktor szerint, aki úgy látja, hogy az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogatás, valamint a befagyasztott orosz vagyon kérdése sorsdöntő következményekkel járhat Európa jövője szempontjából.
VG/MTI
2025.12.17, 06:12
Frissítve: 2025.12.17, 06:14

A sok napirendi pont ellenére ezt a hétvégét egyetlen téma, a háború és a béke témája uralja majd - jelentette ki a miniszterelnök kedden a Brüsszelbe tartó repülőgépen újságíróknak.

Orbán Viktor putyin
Putyin írásba adta Orbán Viktornak, mit fog tenni, ha az EU Ukrajnának adja a befagyasztott orosz vagyont / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor a belga fővárosban az uniós tagállamok vezetőinek részvételével kezdődő EU-csúcs apropóján elmondta, a találkozón a következő hétéves költségvetés, a migráció és a Közel-Kelet témája egyaránt napirenden van, de ezt az összes, egyébként fontos kérdést "mind be fogja takarni" a háború és a béke kérdése.

Az ukránok támogatása felől közelítve a kérdéshez azt kell megvitatnunk, hogy adjunk-e, ha igen, mennyit és milyen módon Ukrajnának támogatást, katonaitól a pénzügyiig, gondolva az összes lehetséges formára - fogalmazott a kormányfő, megjegyezve, a következő időszakban ez az asztalon lévő kérdés.

Kifejtette, a háborúpártiak Ukrajnának akarnak támogatást adni, akik meg nem akarnak ilyet adni, azok azt mondják, nem kellene semmilyen döntést sem hoznunk most, hanem meg kell várni az amerikai-orosz tárgyalások eredményét.

Nekünk, békepártiaknak csak annyit kellene mondani, hogy támogatjuk az amerikaiak békeerőfeszítését, és addig semmilyen stratégiai döntést ne hozzunk, mert az csak csökkenti az amerikai tárgyalások sikerességének esélyét - hangoztatta Orbán Viktor, hozzátéve, a következő napokban a háború- és a békepártiak "összecsapása" történik majd meg.

Támogassuk-e Ukrajnát, mi legyen befagyasztott orosz vagyonnal, ha az nem megy, milyen más pénzügyi támogatást adjunk, mit jelent ez a következő generációkra nézve, mekkora legyen a nagyságrend, hogyan viszonyuljunk az amerikai béketervhez - sorolta a megvitatandó kérdéseket Orbán Viktor, majd megjegyezte, "nagyjából ez a virágcsokor, amelyből majd mindenki kihúzza a neki legfontosabb szálakat".

Az orosz vagyon befagyasztását illető kérdésre a miniszterelnök azt mondta: a befagyasztásról eddig félévente hozott egyhangú döntést az Európai Tanács, amiben Magyarország is elmondhatta az álláspontját, ezt a jogi helyzetet azonban - jogsértő módon - teljesen megváltoztatták, a döntést határozatlan időre meghosszabbították, amit már egyhangúság nélkül is meg lehet hozni.

Ebben eddig Magyarországnak vétójoga volt, de elvették tőlünk ezt a jogot - mondta a miniszterelnök, hozzátéve, "ez nyílt jogsértés, nem fér ehhez kétség, jogi lépéseket is fogunk tenni".

Rámutatott: az orosz vagyon sorsáról jelenleg még egyhangú döntés szükséges, "hacsak nem követnek el egy újabb nyílt jogsértést, és nem mondják ki, hogy ez a döntés is ezentúl egyhangúság helyett már kétharmados minősített többséggel is meghozható ugyanarra a klauzulára hivatkozva".

A kormányfő vélekedése szerint az orosz vagyonról szóló viták és a háborús kérdések közben Brüsszel menetel egy új típusú bürokratikus diktatúra irányába, ahol a nemzetállamokat nyilvánvalóan megillető jogokat egyszerű döntésekkel az Európai Bizottság vagy a Európai Tanács valamelyik szerve elkobozza tőlünk.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország most szövetségeseket keres, összegyűjtjük azokat az országokat, akik azt gondolják, hogy az orosz vagyon kisajátítása és Ukrajnának történő átadása nem más, mint "egy nyílt hadüzenet".

Hozzátette: ezt nem lehet másképpen értelmezni, mint hadüzenetet, és "szerintem az oroszok így is fogják értelmezni, a kérdés csak az, hogy milyen válaszlépéseket fognak tenni".

A miniszterelnök arról is beszámolt: néhány héttel ezelőtt írt egy levelet az orosz elnöknek, amelyben azt kérdezte tőle, ha elveszi az EU az orosz befagyasztott vagyont, akkor lesznek-e válaszlépések, és ha igen, az oroszok figyelembe veszik-e azt, hogy ki hogyan szavazott ennél a döntésnél.

A válaszban az szerepelt, hogy "a nemzetközi jog minden eszközét felhasználva erőteljes válaszlépések lesznek, és ebben figyelembe fogják venni, hogy melyik tagállama az Uniónak hogyan foglalt állást" -fogalmazott.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország levédte magát a gazdasági válaszlépésekkel szemben.

"Magyarország soha, semmilyen körülmények között nem fogja támogatni bármely ország, nem csak Oroszország, bármely ország devizatartalékának, befagyasztott devizatartalékának az elvételét" - jelentette ki.

 

Kitért arra is, Magyarország a befagyasztott orosz vagyon ügyében az Európai Unió irányában a lojális együttműködés szabályai szerint járt el, semmi nem indokolta, hogy most ezt a jogfosztást Magyarország elszenvedje.

A vagyon kezelésével kapcsolatos másik kérdésre válaszolva azt mondta: a belga miniszterelnök nagyon nehéz helyzetben van, mert a vagyon elvételét "Belgiummal akarják elkövettetni" úgy, hogy ezzel ők elvi alapon sem értenek egyet.

Emellett a pénzügyi árát ők fogják megfizetni, mert ha az oroszok vagyonát kezelő belga cég megbillen, az egész belga nemzetgazdaságot össze tudja dönteni - emlékeztetett Orbán Viktor, megjegyezve, a társaságnak Oroszországban is van mintegy 16 milliárd eurónyi vagyona, így az orosz válaszlépés elsősorban őket érintheti.

A miniszterelnök elmondta: ebben a kérdésben például Németországon "nem lehet kiigazodni", a háborúban és a szankciós ügyben a németekkel egész egyszerűen nem lehet együttműködni, mert kiszámíthatatlan pályán vannak és lépésről lépésre sodródnak bele a háborúba.

"Németország ma nagyon közel van ahhoz, hogy vezérszereplője legyen egy Európának Oroszországgal kirobbantott háborújában" - fogalmazott. Hozzátette: tapasztalata szerint mindenki úgy érzi, hogy a háború messze van, ez inkább egy pénzügyi kérdés, "de nem, a valóság az az, hogy ténylegesen háborúra készül az Európai Unió".

Megjegyezte: már zajlik az a gondolkodás, hogy a hanyatlóban lévő német ipar hogyan tudna ismét fölívelni a hadiipari fejlesztések segítségével.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu