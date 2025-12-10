Rendkívüli: Magyarországra jöhet Putyin, nagyon közel van az időpont, különös helyszínen találkozhat Orbán Viktorral – ez a béke legbiztosabb jele?

Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is részt vehet a Paks II. Atomerőmű alapkövének lerakási ünnepségére jövő februárban – derült ki Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója TASZSZ-nak adott nyilatkozatából.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is jelen lehet a Paks II. atomerőmű alapköve lerakásán /Fotó: AFP

„Természetesen sok múlik mind az ügyfélen, mind a magyar szabályozó hatóságon. Minden egyes szakasz, minden lépés külön jóváhagyási és engedélyezési eljáráson megy keresztül, de abban egyeztünk meg, hogy a tervek szerint folytatjuk a projektet. És vettük a bátorságot arra, hogy mindkét vezetőt – Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Vlagyimir Putyin orosz elnököt – meghívjuk erre az eseményre” – mondta a Roszatom vezetője a hírügynökségnek.

Szijjártó Péter a hét elején Moszkvába utazott egy üzleti delegációval, hogy előkészítse a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok mélyítését, miután feloldják az Oroszország ellen hozott nyugati szankciókat. A külgazdasági és külügyminiszter kedden arról számolt be, hogy az új paksi atomerőmű projektje a vártnál gyorsabban halad. Mint a messengeres csetcsatornáján írta, „gyorsabban haladunk az első beton előkészítésével, mint terveztük, ezért a vasbeton szerelést január helyett már jövő héten indítjuk”.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy Donald Trump amerikai elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, a magyar kormány pedig teljes erővel támogatja ebben. Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban – emelte ki.

Még november elején kiderült, hogy megnyitotta az utat a Pakson építendő atomerőmű első reaktorblokkja betonalapjának kiöntéséhez az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által kiadott négy határozat egyike. A másik három határozat bizonyos módosításokat engedélyezett a kivitelezésben. Ezzel új lendületet kapott a Paks II. Atomerőmű-beruházás.

A négy határozatból az első egy részhasználatba vételi engedély. Lényegében ennek a kiadása jelenti az érdemi előrelépést, míg a másik három a korábban már megadott építési engedélyek módosítása. Mind a négy engedély 2032. augusztus 25-ig hatályos.