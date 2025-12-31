Ennek csúnya vége lehet: már sorakoznak a nagyhatalmak Zelenszkijék ellen, Trump bedühödött

Ukrán illetékesek minden erejükkel igyekeznek hazugságnak beállítani az orosz állításokat, hogy dróntámadást intéztek Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen, mert tartanak a diplomáciai következményektől, miután Donald Trumpot „nagyon feldühítette” a dolog. Kijev szerint az orosz állítás alaptalan és az a célja, hogy szabotálja az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat.

Narendra Modi indiai kormányfő volt az egyik, aki elítélte a Vlagyimir Putyin rezidenciája elleni támadást / Fotó: AFP

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy 91 ukrán drón vette célba az elnök rezidenciáját a novgorodi régióban található Valdai-tónál. Bizonyítékokat ugyan nem szolgáltatott, de kemény válaszlépéseket ígért.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a WhatsAppon közzétett hangfelvételben azonnal tagadta a támadás tényét. A Reuters tudósítása szerint kétségeit fejezte ki Matthew Whitaker amerikai NATO-nagykövet is, közölte, hogy

látni akarja az állítólagos esettel kapcsolatos amerikai hírszerzési jelentéseket.

Mindenesetre az ukránok rosszul választottak, ha tényleg drónokat küldtek a létesítmény ellen, mert esélyük sem volt, a valdai palotát ugyanis kiemelten védik, 12 légvédelmi rendszert telepítettek köréje, köztük Pantsir-S1 és S-44 egységeket.

Donald Trump nagyon dühös

A Financial Times című brit lap szerint az ukrán kármentés különösen sürgetővé vált, miután Donald Trumpot hétfői telefonbeszélgetésük során Putyin meggyőzte a támadásról, ami „nagyon feldühítette” az amerikai elnököt.

Többek között S-400 légvédelmi rendszer védi a rezidenciát / Fotó: AFP

Narendra Modi indiai és Sehbaz Sarif pakisztáni kormányfő, valamint az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma is szolidaritását fejezte ki Moszkvával, elítélve a támadást.

Érdekes módon Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter csak a három ország közleménye miatt volt csalódott, Trump megjegyzéséről nem ejtett szót. Magáról a támadásról annyit mondott, hogy Moszkva még mindig nem szolgáltatott elfogadható bizonyítékot. „És nem is fognak. Mert nincs. Nem történt ilyen támadás” – tette hozzá.

Nem lehet megerősíteni a Putyin rezidenciája elleni támadás tényét

A brit lap emlékeztetett, hogy a dolgot független forrásból nem lehet megerősíteni. Felhívta azonban a figyelmet az orosz védelmi minisztérium hétfői közleményére, amelyben arról számoltak be, hogy 18 drónt semmisítettek meg a térségben, de

említést sem tett a valdai támadásról, arról Lavrov beszélt először.

Az ukrán erők ugyan rendszeresen indítanak nagy hatótávolságú drónokkal támadásokat az ország nyugati része ellen, de az elmúlt hónapokban szinte kizárólag az energetikai infrastruktúra, többek között

olajfinomítók

és terminálok

voltak a célpontok.