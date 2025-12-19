Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország kész megvizsgálni azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek lehetővé tennék elnökválasztások megtartását Ukrajnában.

Fotó: AFP

Nyári közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij, a gyakorlatilag száműzetésbe küldött vezérkari főnök egy választáson legyőzné Volodimir Zelenszkijt, akinek a számára azóta romolhatott a helyzet, mert a háborús Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányának hullámai a küszöbéig hatoltak.

Putyin a hagyományos év végi közvetlen vonal és sajtótájékoztató együttes rendezvényén hangsúlyozta: legalább a mélységi támadásoktól esetleg tartózkodnának a választási időszak alatt. Hozzátette: egyetért azzal, miszerint az ukrajnai hatalomnak legitimnek kell lennie, ami választások nélkül nem lehetséges.

Az orosz elnök ugyanakkor figyelmeztetett: ha a kijevi vezetés csupán arra használná fel a választásokat, hogy ideiglenesen megállítsa az orosz erők előrenyomulását, az helytelen megközelítés lenne.

A téma a közelmúltban Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata nyomán került ismét előtérbe.

Trump a múlt héten arra szólított fel, hogy Ukrajnában tartsanak államfőválasztást, mondván: a jelenlegi kijevi vezetés a háborús helyzetre hivatkozva kerüli a szavazást, pedig az ukrán állampolgároknak joguk van dönteni vezetőikről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy nyitott a választások megrendezésére, de ehhez az Egyesült Államoktól és európai partnerektől biztonsági garanciákat kér.

Emellett javaslatot tett az energetikai infrastruktúra elleni támadások ideiglenes felfüggesztésére, amennyiben Oroszország ebbe beleegyezik. A kérdés így egyelőre nyitott marad .Szakértők és nemzetközi megfigyelők szerint a háborús körülmények között választások megszervezése komoly kihívásokat jelentene, beleértve a fronton szolgáló katonák szavazását, a menekültek részvételét és a megszállt területek helyzetét.

Putyin arról is beszélt, hogy Moszkva készen áll és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, ha a válság kiváltó okai megszűnnek. Közölte, hogy az orosz hadsereg az érintkezési vonal egész hosszában támad, ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város 50 százalékát. Úgy vélekedett, hogy a donyecki régióban hamarosan el fogja foglalni Limant és Kosztyantinivkát.