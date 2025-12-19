Putyin nagyon engedékeny lett, de Zelenszkij ennek nem biztos, hogy örül: nem lövünk, csak tartsatok már választásokat
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország kész megvizsgálni azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek lehetővé tennék elnökválasztások megtartását Ukrajnában.
Nyári közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij, a gyakorlatilag száműzetésbe küldött vezérkari főnök egy választáson legyőzné Volodimir Zelenszkijt, akinek a számára azóta romolhatott a helyzet, mert a háborús Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányának hullámai a küszöbéig hatoltak.
Putyin a hagyományos év végi közvetlen vonal és sajtótájékoztató együttes rendezvényén hangsúlyozta: legalább a mélységi támadásoktól esetleg tartózkodnának a választási időszak alatt. Hozzátette: egyetért azzal, miszerint az ukrajnai hatalomnak legitimnek kell lennie, ami választások nélkül nem lehetséges.
Az orosz elnök ugyanakkor figyelmeztetett: ha a kijevi vezetés csupán arra használná fel a választásokat, hogy ideiglenesen megállítsa az orosz erők előrenyomulását, az helytelen megközelítés lenne.
A téma a közelmúltban Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata nyomán került ismét előtérbe.
Trump a múlt héten arra szólított fel, hogy Ukrajnában tartsanak államfőválasztást, mondván: a jelenlegi kijevi vezetés a háborús helyzetre hivatkozva kerüli a szavazást, pedig az ukrán állampolgároknak joguk van dönteni vezetőikről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy nyitott a választások megrendezésére, de ehhez az Egyesült Államoktól és európai partnerektől biztonsági garanciákat kér.
Emellett javaslatot tett az energetikai infrastruktúra elleni támadások ideiglenes felfüggesztésére, amennyiben Oroszország ebbe beleegyezik. A kérdés így egyelőre nyitott marad .Szakértők és nemzetközi megfigyelők szerint a háborús körülmények között választások megszervezése komoly kihívásokat jelentene, beleértve a fronton szolgáló katonák szavazását, a menekültek részvételét és a megszállt területek helyzetét.
Putyin arról is beszélt, hogy Moszkva készen áll és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, ha a válság kiváltó okai megszűnnek. Közölte, hogy az orosz hadsereg az érintkezési vonal egész hosszában támad, ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város 50 százalékát. Úgy vélekedett, hogy a donyecki régióban hamarosan el fogja foglalni Limant és Kosztyantinivkát.
Ezen nincs mit szépíteni: Ursula von der Leyen totális vereségével ért véget az EU-csúcs
Ursula von der Leyen egyetlen éjszaka alatt kettős vereséget szenvedett. Az Európai Unió saját költségvetésének terhére vesz fel hitelt Ukrajna támogatására, miután Belgium kitartott, és nem engedett az akaratának. Ursula Von der Leyennek a Mercosur-megállapodás sem jött össze, az uniós csúcson bejelentette, hogy az aláírást elhalasztották.