Videón Putyin palotája, amit az oroszok szerint megtámadtak az ukránok: ha komolyan gondolták Zelenszkijék, tudniuk kellett, hogy esélyük sincs – ez egy erődítmény
Vlagyimir Putyin valdai palotája köré 12 légvédelmi rendszert telepítettek, köztük Pantsir-S1 és S-400 egységeket, hogy megvédjék a területet az ukrán drónok támadásaitól. Az események újabb diplomáciai feszültséget generálnak, miközben Ukrajna határozottan tagadja a Moszkva által közölt 91 dróntámadás tényét.
Áthatolhatatlan légvédelmi erőd Putyin valdai palotája körül
Tizenkét légvédelmi állomás emelkedik a Novgorod megyei Valdai környékén, ahol a Kreml egyik legfontosabb rezidenciája található. A Radio Svoboda orosz szolgálata által elemzett műholdfelvételek szerint
- a legtöbb pozíció Pantsir-S1 felületi rakéta- és légvédelmi ágyúrendszerekből áll, melyeket speciális tornyokra helyeztek;
- egy helyen pedig hosszú hatótávolságú S-400-as rendszer is működik.
Az első légvédelmi egységet már 2023 januárjában észlelték, a másodikat fél évvel később.
Az ukrán hadsereg december 28–29-ei akciói – amelyek során a Kreml szerint 91 drónt indítottak el, és mindet megsemmisítette a légvédelem – újabb feszültséget hoztak a két ország viszonyába. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az akciókat „állami terrorizmusnak” nevezte, és bosszúval fenyegetett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegramon reagált, hangsúlyozva, hogy a támadások valójában nem történtek meg, és Moszkva hazugságokkal próbál ürügyet teremteni a további agresszióhoz.
Érdekes összehasonlítás, hogy a Valdai környékén telepített 12 légvédelmi ponthoz képest 2022 óta csak közel 70 ilyen állomás lett felszerelve Moszkva körül, amikor kirobbant az orosz–ukrán háború, jelezve, hogy a rezidencia mekkora nemzetbiztonsági prioritás, még állami épületeket és olajfinomítókat is háttérbe szorítva.
A struktúrák célja, hogy védelmet nyújtsanak az ukrán támadó drónokkal szemben, amelyek potenciálisan behatolhatnak az orosz főváros légterébe.
A szakértők interaktív térképen jelölték meg a Valdai rezidencia körüli légvédelmi pontokat, ami jól szemlélteti, mennyire komoly erőforrásokat fordít Moszkva a vezetője védelmére, miközben Ukrajna álláspontja szerint a Kreml ezzel próbálja akadályozni a béketárgyalásokat és elterelni a nemzetközi figyelmet a konfliktus valódi költségeiről.
Rendkívüli orosz bejelentés: az ukránok megtámadták Putyin rezidenciáját, mostantól minden megváltozik – Zelenszkij azonnal közleményt adott ki
Lavrov kemény válaszlépéseket jelentett be, míg Zelenszkij szerint az egész ügy csak orosz propaganda. A december 28-29-e közötti ukrán dróntámadások nem csak katonai, hanem diplomáciai válsággá is eszkalálódtak, pont akkor, amikor a béke közelebb került, mint valaha.