Videón Putyin palotája, amit az oroszok szerint megtámadtak az ukránok: ha komolyan gondolták Zelenszkijék, tudniuk kellett, hogy esélyük sincs – ez egy erődítmény

Vlagyimir Putyin valdai palotája köré 12 légvédelmi rendszert telepítettek, köztük Pantsir-S1 és S-400 egységeket, hogy megvédjék a területet az ukrán drónok támadásaitól. Az események újabb diplomáciai feszültséget generálnak, miközben Ukrajna határozottan tagadja a Moszkva által közölt 91 dróntámadás tényét.

A Putyin valdai palotája környékén felépített légvédelmi hálózat azt jelzi, hogy Moszkva kiemelten védi az orosz elnök tartózkodási helyét, és az ukrán hadsereg a közelébe se tudott volna jutni / Fotó: AFP

Áthatolhatatlan légvédelmi erőd Putyin valdai palotája körül

Tizenkét légvédelmi állomás emelkedik a Novgorod megyei Valdai környékén, ahol a Kreml egyik legfontosabb rezidenciája található. A Radio Svoboda orosz szolgálata által elemzett műholdfelvételek szerint

a legtöbb pozíció Pantsir-S1 felületi rakéta- és légvédelmi ágyúrendszerekből áll, melyeket speciális tornyokra helyeztek;

egy helyen pedig hosszú hatótávolságú S-400-as rendszer is működik.

Az első légvédelmi egységet már 2023 januárjában észlelték, a másodikat fél évvel később.

Az ukrán hadsereg december 28–29-ei akciói – amelyek során a Kreml szerint 91 drónt indítottak el, és mindet megsemmisítette a légvédelem – újabb feszültséget hoztak a két ország viszonyába. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az akciókat „állami terrorizmusnak” nevezte, és bosszúval fenyegetett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegramon reagált, hangsúlyozva, hogy a támadások valójában nem történtek meg, és Moszkva hazugságokkal próbál ürügyet teremteni a további agresszióhoz.

Érdekes összehasonlítás, hogy a Valdai környékén telepített 12 légvédelmi ponthoz képest 2022 óta csak közel 70 ilyen állomás lett felszerelve Moszkva körül, amikor kirobbant az orosz–ukrán háború, jelezve, hogy a rezidencia mekkora nemzetbiztonsági prioritás, még állami épületeket és olajfinomítókat is háttérbe szorítva.

A struktúrák célja, hogy védelmet nyújtsanak az ukrán támadó drónokkal szemben, amelyek potenciálisan behatolhatnak az orosz főváros légterébe.

A szakértők interaktív térképen jelölték meg a Valdai rezidencia körüli légvédelmi pontokat, ami jól szemlélteti, mennyire komoly erőforrásokat fordít Moszkva a vezetője védelmére, miközben Ukrajna álláspontja szerint a Kreml ezzel próbálja akadályozni a béketárgyalásokat és elterelni a nemzetközi figyelmet a konfliktus valódi költségeiről.