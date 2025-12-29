Deviza
EUR/HUF386,1 -0,31% USD/HUF328,41 -0,16% GBP/HUF443,07 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,33% PLN/HUF91,34 -0,58% RON/HUF75,79 -0,44% CZK/HUF15,91 -0,3% EUR/HUF386,1 -0,31% USD/HUF328,41 -0,16% GBP/HUF443,07 -0,22% CHF/HUF415,45 -0,33% PLN/HUF91,34 -0,58% RON/HUF75,79 -0,44% CZK/HUF15,91 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 953,4 -0,08% MTELEKOM1 798 -0,11% MOL2 954 +1,86% OTP35 010 -1,21% RICHTER9 885 +1,7% OPUS540 -0,74% ANY7 020 -1,13% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS5 200 0% BUMIX9 982,5 -0,79% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 458,93 +0,06% BUX110 953,4 -0,08% MTELEKOM1 798 -0,11% MOL2 954 +1,86% OTP35 010 -1,21% RICHTER9 885 +1,7% OPUS540 -0,74% ANY7 020 -1,13% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS5 200 0% BUMIX9 982,5 -0,79% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 458,93 +0,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légvédelmi rendszer
ukrán dróntámadás
Vlagyimir Putyin
nemzetbiztonság

Videón Putyin palotája, amit az oroszok szerint megtámadtak az ukránok: ha komolyan gondolták Zelenszkijék, tudniuk kellett, hogy esélyük sincs – ez egy erődítmény

Ukrajna szerint a Kreml ezzel csak ürügyet keres további agresszióhoz, a támadások pedig valójában nem történtek meg. A Putyin valdai palotája környékén felépített légvédelmi hálózat azonban azt jelzi, hogy Moszkva kiemelten védi az orosz elnök tartózkodási helyét, és az ukrán hadsereg a közelébe se tudott volna jutni.
VG
2025.12.29, 19:19
Frissítve: 2025.12.29, 19:36

Vlagyimir Putyin valdai palotája köré 12 légvédelmi rendszert telepítettek, köztük Pantsir-S1 és S-400 egységeket, hogy megvédjék a területet az ukrán drónok támadásaitól. Az események újabb diplomáciai feszültséget generálnak, miközben Ukrajna határozottan tagadja a Moszkva által közölt 91 dróntámadás tényét.

putyin valdai palotája
A Putyin valdai palotája környékén felépített légvédelmi hálózat azt jelzi, hogy Moszkva kiemelten védi az orosz elnök tartózkodási helyét, és az ukrán hadsereg a közelébe se tudott volna jutni / Fotó: AFP

Áthatolhatatlan légvédelmi erőd Putyin valdai palotája körül

Tizenkét légvédelmi állomás emelkedik a Novgorod megyei Valdai környékén, ahol a Kreml egyik legfontosabb rezidenciája található. A Radio Svoboda orosz szolgálata által elemzett műholdfelvételek szerint

  • a legtöbb pozíció Pantsir-S1 felületi rakéta- és légvédelmi ágyúrendszerekből áll, melyeket speciális tornyokra helyeztek;
  • egy helyen pedig hosszú hatótávolságú S-400-as rendszer is működik.

Az első légvédelmi egységet már 2023 januárjában észlelték, a másodikat fél évvel később.

Az ukrán hadsereg december 28–29-ei akciói – amelyek során a Kreml szerint 91 drónt indítottak el, és mindet megsemmisítette a légvédelem – újabb feszültséget hoztak a két ország viszonyába. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az akciókat „állami terrorizmusnak” nevezte, és bosszúval fenyegetett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegramon reagált, hangsúlyozva, hogy a támadások valójában nem történtek meg, és Moszkva hazugságokkal próbál ürügyet teremteni a további agresszióhoz.

Érdekes összehasonlítás, hogy a Valdai környékén telepített 12 légvédelmi ponthoz képest 2022 óta csak közel 70 ilyen állomás lett felszerelve Moszkva körül, amikor kirobbant az orosz–ukrán háború, jelezve, hogy a rezidencia mekkora nemzetbiztonsági prioritás, még állami épületeket és olajfinomítókat is háttérbe szorítva. 

A struktúrák célja, hogy védelmet nyújtsanak az ukrán támadó drónokkal szemben, amelyek potenciálisan behatolhatnak az orosz főváros légterébe.

A szakértők interaktív térképen jelölték meg a Valdai rezidencia körüli légvédelmi pontokat, ami jól szemlélteti, mennyire komoly erőforrásokat fordít Moszkva a vezetője védelmére, miközben Ukrajna álláspontja szerint a Kreml ezzel próbálja akadályozni a béketárgyalásokat és elterelni a nemzetközi figyelmet a konfliktus valódi költségeiről.

Rendkívüli orosz bejelentés: az ukránok megtámadták Putyin rezidenciáját, mostantól minden megváltozik – Zelenszkij azonnal közleményt adott ki

Lavrov kemény válaszlépéseket jelentett be, míg Zelenszkij szerint az egész ügy csak orosz propaganda. A december 28-29-e közötti ukrán dróntámadások nem csak katonai, hanem diplomáciai válsággá is eszkalálódtak, pont akkor, amikor a béke közelebb került, mint valaha.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12640 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu