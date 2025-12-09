Nem lufi, rendkívüli állapotot hirdetett Litvánia

Litvánia kormánya kedden rendkívüli állapotot hirdetett a Belaruszból érkező csempészballonok miatt, amelyek megzavarják a légiközlekedést. A kabinet felkérte a parlamentet, hogy engedélyezze a hadsereg bevetését a rendőrség és a határőrség mellett – tudta meg a Reuters.

Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett, miután Belaruszból érkező csempészballonok ismételten megbénították a légi közlekedést / Fotó: Janis Laizans / Reuters

A vilniusi repülőteret ismételten le kellett zárni a meteorológiai ballonok miatt, amelyek Litvánia szerint cigarettacsempészek eszközei, és „hibrid támadást” jelentenek Belarusz részéről.

A rendkívüli állapotot nemcsak a polgári légiközlekedésben okozott fennakadások miatt hirdetjük ki, hanem a nemzetbiztonsági érdekek védelmében is

– mondta Vladislav Kondratovic belügyminiszter a kormány keddi, élőben közvetített ülésén.

Belarusz tagadja, hogy köze lenne a ballonokhoz, sőt, még Litvániát vádolja provokációkkal, köztük egy drón bevetésével, amely „szélsőséges anyagokat” dobott le. Litvánia pedig ezt tagadja.

A kormány kiterjesztett katonai jogosítványokat kér

A litván kormány arra kérte a parlamentet, hogy a rendkívüli állapot idején engedélyezze a hadseregnek, hogy a rendőrséggel, a határőrséggel és a biztonsági szolgálatokkal együtt, illetve önállóan is felléphessen.

Ha a parlament jóváhagyja, a hadsereg jogosult lesz:

területek lezárására,

járművek megállítására és átvizsgálására,

személyek, irataik és csomagjaik ellenőrzésére,

az ellenálló vagy bűncselekménnyel gyanúsított személyek előállítására.

Robertas Kaunas honvédelmi miniszter szerint

a katonaság erőt is alkalmazhat a fenti feladatok végrehajtásához.

A rendkívüli intézkedések mindaddig érvényben maradnak, amíg a kormány vissza nem vonja azokat.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke december elején a ballonok berepülését Belarusz „teljesen elfogadhatatlan hibrid támadásának” nevezte.

Litvánia augusztusban másfél hónapra repülési tilalmat rendelt el a Fehéroroszországhoz közeli határtérségben, miután több alkalommal is pilóta nélküli gépek hatoltak be az ország légterébe. A védelmi tárca szerint akkor a döntésre a biztonsági helyzet, a lakosságot érő fenyegetések, valamint a polgári légi közlekedést veszélyeztető légtérsértések miatt volt szükség; az intézkedés lehetővé teszi, hogy a litván fegyveres erők gyorsabban reagáljanak a légtérsértésekre.