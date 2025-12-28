Kivonul a Revolut a polgárháború által fenyegetett Ukrajnából
Kivonul a Revolut Ukrajnából, mondván nem tud megfelelni a jogi követelményeknek. A háttérben azonban feltehetően az áll, hogy a pénzügyi szolgáltató tart attól, hogy a háború által sújtott országban egyre nagyobb a káosz.
Erre utal az is, hogy Valerij Zsaluznij volt tábornok, jelenleg Ukrajna brit nagykövete, akit Zelenszkij "száműzött" Londonba, tartva attól, hogy túl nagy politikai befolyásra tesz szert, egy cikkében polgárháborús veszélyről értekezett.
A Revolut a továbbiakban nem tudja biztosítani európai bankszámláit a jelenleg Ukrajnában élő ügyfeleinek. Az érintett ügyfeleket közvetlenül, előzetesen értesítjük a döntésről, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a számlájukról történő pénzfelvételre. Fontos, hogy ez a döntés nem érinti az EGT-ben élő, Revolut-számlával rendelkező ukrán állampolgárokat; nekik továbbra is kínáljuk szolgáltatásainkat
- idézi egy ukrán lap a pénzügyi szolgáltató közleményét.
Nem kapott engedélyt a Revolut
A háttérben az is állhat, hogy az ukrán jegybank nem adott működési engedélyt a Revolutnak, pontosabban felszólította arra, hogy nyisson leánybankot az országban, amely így jegybanki felügyelet alá esik. A cég ellenintézkedésként két hónapra (2026 február 22-ig) leállította az ukrán állampolgárok számláiról a kifizetéseket.
Változik az orosz drónstratégia, Windows alól támadnak a gépek
Oroszország megváltoztatta drónstratégiáját. Az orosz drónokra a jövőben a Windows 11-es operációs rendszert telepítenek, legalábbis erre utal az ukrán hírszerzés. A Militarnyi.com című oldal szerint az ukrán védelmi hírszerzés közzétett egy interaktív ábrát és egy listát az orosz Molnija-2R pilóta nélküli repülőgépben használt elektronikus alkatrészekről. Ez a Molniya fix szárnyú FPV drón új változata, amelyet légi felderítésre alakítottak át . Erre a célra az orosz fejlesztők egy Raspberry Pi 5 mikrokomputert, valamint egy Raskat (New IT Project LLC) márkanév alatt forgalmazott kínai Mini PC F8-at integráltak a repülőgépbe.
A drón licencelt Windows 11 operációs rendszerrel van felszerelve, ami a polgári technológiák katonai célokra való felhasználását jelzi.
A hagyományos FPV kamera mellett a drón egy extra kínai SIYI ZR10 kamerával is fel van szerelve, amely tízszeres optikai zoommal rendelkezik.
Kiderült hogy halt meg Ukrajna hőse, a legendás pilóta
A minap a Dzerkalo Tizsen ukrán kormánypárti lapban megjelent, hogy egy orosz-iráni Sahed drón levadászott egy ukrán Mi-24 Hind mintájú csapásmérő harci helikoptert. Hogy ezt miként érte el, arról nem szól a fáma.
- Annyit tudni, hogy az orosz drón Cserkasszk megyében (Kijevtő délre körülbelül 200 kilométerre) valószínűleg nekirepült a többmillió dolláros ukrán helikopternek, amely
- a Sahed 50 kilogrammos robbanófeje működése, és a több mint 200 kilogrammos gép/drón tömegének becsapódása folytán darabokra hullott.
- Mind a négy ember, akik az ukrán helikopter fedélzetén voltak, életüket vesztették, vélhetően halálra égtek.
- A helikopter több darabra hullott.
- A gép parancsnoka, Olekszandr Semet, Ukrajna Hőse az ország egyik leginkább kitüntetett repülőse volt.
Az ukránok még nem tudják pontosan, hogy miként lőtte ki, vagy pusztította el az egyik legszívósabb légi eszközüket az oroszországi drón.
A feltételezések szerint a felszállás után közvetlenül az ukrán gép rádiókapcsolatba léphetett az irányítókkal, ez árulhatta el a helyzetét.
Elemzők szerint a Sahed kedvező helyzetben volt a támadás szempontjából. Csak szemből repülhetett neki a jó tíz tonnás startsúlyú ukrán Mi-24-esnek. Ugyanis a Sahed sebessége alacsony, ukrán források szerint a 200 kilométer per órát sem éri el, míg a Mi-24-es kategóriája egyik leggyorsabb gépe, 335 kilométer/óra sebességgel képes repülni.
Stratégiaváltás az ukrán kommunikációban
Az ukrán hős pilóta halála körülményeinek leírása mellett a cikknek még egy nagyon figyelemre méltó vonása van. Ugyanis
először írta le egy, az ukrán kormányhoz alapvetően közel álló médium újságírója, hogy az orosz-ukrajnai háború nem 2022 február végén kezdődött, hanem évekkel korábban, már 2015-ben tombolt.
Mindeddig az ukrán kormány propagandája azt állította, hogy Moszkva előzmények nélkül, 2022 február végén általános katonai támadást indított Kijev ellen. Az ukrán lap viszont Olekszandr Semetről megemlékezve az írja, hogy 2015-től vett részt az ország keleti részében folyó antiterrorista műveletben, védte a fővárost az ellenfél betörésétől.