Kivonul a Revolut a polgárháború által fenyegetett Ukrajnából

Kivonul a Revolut Ukrajnából, mondván nem tud megfelelni a jogi követelményeknek. A háttérben azonban feltehetően az áll, hogy a pénzügyi szolgáltató tart attól, hogy a háború által sújtott országban egyre nagyobb a káosz.

Erre utal az is, hogy Valerij Zsaluznij volt tábornok, jelenleg Ukrajna brit nagykövete, akit Zelenszkij "száműzött" Londonba, tartva attól, hogy túl nagy politikai befolyásra tesz szert, egy cikkében polgárháborús veszélyről értekezett.

A Revolut a továbbiakban nem tudja biztosítani európai bankszámláit a jelenleg Ukrajnában élő ügyfeleinek. Az érintett ügyfeleket közvetlenül, előzetesen értesítjük a döntésről, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a számlájukról történő pénzfelvételre. Fontos, hogy ez a döntés nem érinti az EGT-ben élő, Revolut-számlával rendelkező ukrán állampolgárokat; nekik továbbra is kínáljuk szolgáltatásainkat

- idézi egy ukrán lap a pénzügyi szolgáltató közleményét.

Nem kapott engedélyt a Revolut

A háttérben az is állhat, hogy az ukrán jegybank nem adott működési engedélyt a Revolutnak, pontosabban felszólította arra, hogy nyisson leánybankot az országban, amely így jegybanki felügyelet alá esik. A cég ellenintézkedésként két hónapra (2026 február 22-ig) leállította az ukrán állampolgárok számláiról a kifizetéseket.

Változik az orosz drónstratégia, Windows alól támadnak a gépek

Oroszország megváltoztatta drónstratégiáját. Az orosz drónokra a jövőben a Windows 11-es operációs rendszert telepítenek, legalábbis erre utal az ukrán hírszerzés. A Militarnyi.com című oldal szerint az ukrán védelmi hírszerzés közzétett egy interaktív ábrát és egy listát az orosz Molnija-2R pilóta nélküli repülőgépben használt elektronikus alkatrészekről. Ez a Molniya fix szárnyú FPV drón új változata, amelyet légi felderítésre alakítottak át . Erre a célra az orosz fejlesztők egy Raspberry Pi 5 mikrokomputert, valamint egy Raskat (New IT Project LLC) márkanév alatt forgalmazott kínai Mini PC F8-at integráltak a repülőgépbe.

A drón licencelt Windows 11 operációs rendszerrel van felszerelve, ami a polgári technológiák katonai célokra való felhasználását jelzi.

A hagyományos FPV kamera mellett a drón egy extra kínai SIYI ZR10 kamerával is fel van szerelve, amely tízszeres optikai zoommal rendelkezik.