Deviza
EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF328.52 -0.13% GBP/HUF438.02 -0.04% CHF/HUF409 -0.04% PLN/HUF90.42 -0.04% RON/HUF75.18 -0.03% CZK/HUF15.81 -0.01% EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF328.52 -0.13% GBP/HUF438.02 -0.04% CHF/HUF409 -0.04% PLN/HUF90.42 -0.04% RON/HUF75.18 -0.03% CZK/HUF15.81 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
miniszter
Rogán Antal
Ukrajna

Hihetetlen összeg: Rogán Antal kiszámolta, mennyi pénzt kellene Magyarországnak befizetnie Ukrajnának – ez az EU elvárása

A miniszter szerint a családtámogatások a baloldali megszorítások között választunk 2026-ban. Rogán Antal szerint nem szabad hagyni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen.
VG/MTI
2025.12.04, 19:46
Frissítve: 2025.12.04, 20:12

„A családtámogatásokra 2010-ben 935 milliárd forintot fordított a kormány, 2025-ben ez az összeg 3776 milliárd forint, tehát gyakorlatilag a négyszerese. És ez most a családi adócsökkentés plusszal, ami ugye már a megduplázását jelenti a gyermekek után járó adókedvezménynek, és azzal, hogy a kétgyermekes, 40 év alatti anyák belépnek az adómentesek körébe a háromgyerekesek után, az ezt még tovább fogja növelni” – jelentette ki a Rogán Antal a Patrióta YouTube-csatornán csütörtökön.

Rogán Antal
Rogán Antal szerint nem szabad hagyni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen / Fotó: Balogh Ákos / Veszprém Megyei Napló

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter azt mondta, hogy az egyik gondolkodásmód az, amit a magyar kormány képvisel 15 éve: ami megjelenik az energiapolitikában, a reálbérek változásában, abban, hogy a munkahelyteremtésre koncentrál a gazdaságpolitika, hogy a munkát terhelő adókat csökkentették, tehát az alacsonyan tartott személyijövedelemadó-kulcsban, a családtámogatásokban.

Rogán Antal szerint ismét a régi lemez került elő

A tárcavezető a nemzeti kormány politikája alternatívájának nevezte „azt a tipikus régi baloldali megszorító politikát, amit azok az arcok képviseltek, akik már a Bokros-csomagot is írták, és ma is itt vannak, és ma is ugyanazt az elvet követik, és szerintem a Tisza Párt mögött gyakorlatilag ez az elit húzódik meg”.

Rogán Antal szerint ez az elit azt a gazdaságpolitikát diktálná, amit régen is csinált, és „amit az a Tisza-csomag, ami a nyilvánosság elé került, az nagyon szépen tükröz". Számításai szerint ha ezt a csomagot valaki életbe léptetné, az mintegy 7250 milliárd forintos megszorítást jelentene.

  • Ennek kicsivel több mint a felét, 3700 milliárd forintot a vállalatok,
  • 3500 milliárd forintot a lakosság fizetne.

A miniszterelnök kabinetfőnöke azt mondta, Brüsszel elvárása beszedni a pénzt, mert egyrészt ki kellene vezetni a bankadót, a tranzakciós illetéket, a multinacionális kereskedelmi cégek adóját. „Ez 2000-3000 milliárd forintos kiesés lenne a költségvetésből, amit be kell gyűjteni az emberektől. Másrészt pedig elő kell teremteni azt a pénzt, amit nekünk egyébként ki kell fizetnünk Ukrajnának, mert az európai politika, ma a brüsszeli politika arról szól, hogy 135 milliárd eurót oda kell adni Ukrajnának. Ennek a ránk eső része, jobbról számolom, balról számolom, az egy olyan 1300-1500 milliárd forint minimum, amit egyébként Magyarországnak kellene ebbe befizetni. Mi ezt a tervet ellenezzük és azt mondjuk, ha a többi európai ország akarja, akkor csinálja.”

Önkéntes alapon tőlünk működhet, de mi ebbe nem vagyunk hajlandók beszállni

– emelte ki a Rogán Antal.

Ez a választás tétje a tárcavezető szerint

A miniszter szerint a választás nagyon egyszerű: azt kell végiggondolni, hogy vissza akarnak-e térni a baloldali elit által diktált gazdaságpolitikához, amit a pártnak tulajdonított dokumentum szerint a Tisza kínál, vagy Magyarország számára a szuverén gazdaságpolitika, a családok támogatása, az egyszerű adórendszer, a vállalkozásbarát adópolitika az érték.

„Ezeket az értékeket meg kell tartani, meg kell megvédeni, amit úgy lehet, ha a Tisza adóelképzeléseire nemet mondunk", nemet mondani pedig a választáson kell majd valamikor áprilisban vagy májusban” – jelezte a miniszter.

Rogán Antal arra is utalt, hogy Európa, Brüsszel ma nem az orosz-ukrán háborút lezáró béke mellett, hanem Ukrajna mellett lobbizik, Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor mindig a magyar érdekeket képviseli Brüsszelben, Washingtonban és Moszkvában is.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12480 cikk

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu