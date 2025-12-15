A román elnök üzent a magyaroknak és nehéz ígéretet tett - a legolvasottabb közéleti cikkeink májusban

A pápaválasztásról, az euró bulgáriai bevezetésével kapcsolatos ellenállásról, az Ukrajna EU-csatlakozásáról tartott magyar közvélemény-kutatásról és a Kijev által kért, német nagy hatótávolságú rakétákról írta a Világgazdaság májusban a legolvasottabb közéleti cikkeit. Az olvasókat azonban az érdekelte a legjobban, hogy mit üzent a frissen megválasztott román elnök a magyaroknak.

Nicusor Dan román elnök magyaroknak szóló üzenete érdekelte legjobban az olvasókat / Fotó: AFP

Nicusor Dan független bukaresti polgármestert választották meg májusban Románia köztársasági elnökének, aki a közösségi oldalára feltett üzenetben az erdélyi magyarokat is megszólította, köszönetet mondott nekik a rá adott szavazataikért.

Köszönetet mondott a román elnök

„Köszönöm a magyar közösségnek, hogy megmutatta: Románia az országuk. Együtt sikerülni fog!” – fogalmazott. Szerinte a vezetésével az ország egy jobb jövőbe vetett hittel a demokratikus, Európa-párti és transzatlanti úton folytatja.

Figyelmeztetett azonban, hogy

a következő időszak nem lesz könnyű, lesznek hibák és akadályok is,

„harmincöt évet kell kijavítani, amihez mindenki erőfeszítésére szükség van”. Türelemmel, egyetértéssel és reménnyel sikerülni fog – zárta bejegyzését.

Kiderült, hogyan győzte le Prevost bíboros Erdő Pétert

A világ katolikusai számára nem csupán május, de az egész év legfontosabb eseménye a pápaválasztás volt, amelynek eredményeképpen az amerikai Robert Prevostot választották meg az egyház fejének, aki a XIV. Leó nevet választotta.

A magyarok sokáig reménykedtek, hogy van esélye Erdő Péter bíborosnak is Ferenc pápa nyomába lépni, de erre nem volt sok esély. A magyar főpap ugyanis konzervatívabb, mint a reformpárti bíborosok többsége, nem tartozik a belső hatalmi körhöz, és nem tudta volna áthidalni a különböző kontinensek és irányzatok közötti szakadékokat.

XIV. Leó pápa Orbán Viktor magyar kormányfővel / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Az új pápa azóta többek között fogadta Orbán Viktor magyar kormányfőt, átalakította a Szentszék finanszírozását, hogy ne ismétlődjenek meg a Vatikáni Bank korábbi botrányai, és olyant tett, mint a katolikus egyház vezetője még soha: muzulmán imahelyre látogatott négynapos törökországi látogatása során.