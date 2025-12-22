Svédország csattanós magyar választ kapott: kitiltják a magyarokat? – a legolvasottabb közéleti cikkek szeptemberben

A kulturális és innovációs miniszter szerint a jövőért folytatott verseny egy tudásverseny, ezért is fontos, hogy a magyar hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Tempus Közalapítvány által működtetett Pannónia Ösztöndíjprogrammal – közölte a kulturális és innovációs minisztérium.

Hankó Balázs: Nem sikerült az Európai Bizottság karanténkísérlete azzal, hogy a magyar egyetemeket kizárta / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Hankó Balázs az M1 műsorában azt mondta: Nem sikerült az Európai Bizottság karanténkísérlete azzal, hogy a magyar egyetemeket kizárta az Erasmus programból, hiszen a Pannónia program első évében kétszer annyian jelentkeztek, mint az Erasmus utolsó évében.

Közel három éve az Európai Bizottság felfüggesztette a magyar egyetemek részvételét az uniós oktatási és kutatási programokban, azzal az indokkal, hogy az alapítványi fenntartású intézmények kuratóriumaiban kormányzati befolyás érvényesülhet.

A magyar kormány szerint ez politikai döntés volt, amely jogtalanul korlátozza a hallgatók nemzetközi lehetőségeit.

Később Hankó Balázs úgy fogalmazott, hogy „A pofátlanságnak is van határa! Amikor a csend közönyével próbálják felmenteni a felmenthetetlent, elfogadhatatlanná tenni az elfogadhatatlan.”

Teljes a meglepetés Németországban: a kormány bejelentette az energiafordulatot – vége a napelem és a szélturbinák aranykorának, nem lesz több állami támogatás

Katherina Reiche szövetségi gazdasági és energiaügyi miniszter szerint vagyonokba kerül, és a hálózat csak nehezen tudja kezelni a betáplálási pontok növekvő számát.

Számtalan változtatást javasolt a miniszter: egyfelől eltörölné az új naperőművek fix betáplálási tarifáját, és hangsúlyozta „a szélerőművek tengeri bővítésének optimalizálásával akár 40 milliárd eurót is meg lehet takarítani. Sőt, jobban meg kellene vizsgálni, hogy

valóban szükség van-e az erőművekre, így el lehetne kerülni a túlzott kapacitást, ami végső soron az áram árának csökkenéséhez vezetne”.

A minisztérium szerint a CDU politikusa elkötelezett amellett, hogy 2030-ra Németország villamosenergia-szükségletének 80 százalékát megújuló energiákból fedezze.