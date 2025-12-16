Deviza
Rendkívüli

Szétzúzták az olajárakat, a piac a békére teszi a tétet, utoljára a Covid tombolása idején volt ilyen olcsó a nyersolaj

szabotázsakció
ukrán
Barátság kőolajvezeték

Példátlan merényletet terveztek a Barátság kőolajvezeték ellen: tinédzserek helyezték volna el a bombákat a kritikus pontokon – azonnal léptek az oroszok

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat meghiúsította a támadást, négy kiskorút őrizetbe vettek.
Andor Attila
2025.12.16, 10:29
Frissítve: 2025.12.16, 10:42

A Barátság, orosz nevén Druzsba olajvezeték orosz és kazah olajat szállít Magyarországra, Szlovákiába és Németországba. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) jelentése szerint megakadályozták a merényletet – írja a Reuters.

Barátság kőolajvezeték, Százhalombatta orosz-ukrán háború Vlagyimir Putyin orosz olaj
Példátlan szabotázsakciót gátolt meg az FSZB / Fotó: AFP

Az FSZB négy tinédzser letartóztatásáról számolt be a Lipecki régióban, akik az ukrán hírszerző szolgálatok parancsára bombát készültek felrobbantani 

a Transznyefty–Druzsba olajvezeték föld feletti szakaszán.

Megállították négy, 14–17 éves kiskorú illegális tevékenységét, akik improvizált robbanószerkezettel (IED) szabotázsra készültek a Transznyefty–Druzsba főolajvezeték szárazföldi szakasza ellen a Lipecki terület Lebedjanszki járásában

– jelentette kedden a különleges szolgálat Kommunikációs Központja (PRC).

Az őrizetbe vett személyek „kapcsolatot létesítettek egy ukrán hírszerző tiszttel, aki megbízta őket közlekedési és energetikai infrastruktúra-létesítmények felgyújtásával pénzbeli térítés fejében, valamint megszerezték egy olajvezeték felrobbantásához használt IED rejtekhelyének koordinátáit is”.

Az Orosz Föderáció Nyomozóbizottságának területi egysége büntetőeljárást indított, a vád szabotázs előkészítése.  „Akár 20 év börtönbüntetésre is számíthatnak az általuk elkövetett bűncselekményekért” – emlékeztetett az FSZB. Szvetlana Petrenko, a nyomozóbizottság hivatalos képviselője viszont arról tájékoztatta az újságírókat, hogy az előzetes letartóztatást megelőző intézkedésként választották a fogvatartottak számára.

„A vádlottak lakásán házkutatást tartottak, és letartóztatták őket. A szükséges nyomozati intézkedések folyamatban vannak az incidens minden körülményének megállapítása érdekében, és elrendelték a törvényszéki orvosi vizsgálatokat” – mondta Petrenko.

Megjegyezte, hogy a nyomozás az őrizetbe vettek más bűncselekményekben való esetleges érintettségére vonatkozó információkat vizsgálja.

Néhány napja is próbálkoztak 

Ukrajna ismét Oroszország kritikus infrastruktúráját vette célba. A Barátság kőolajvezeték Magyarország energiaellátása szempontjából is kiemelt fontosságú. A Pravda ukrán hírportál értesülései szerint a sikeres támadást a Barátság kőolajvezeték Taganrog–Lipetyszk szakaszán hajtották végre. Az ukrán katonai hírszerzés jelentése szerint a robbanáshoz használt szerkezetet távirányítással hozták működésbe, és olyan további gyúlékony anyagokat is tartalmazott, amelyek a tűz intenzitását növelték, és gyorsabb terjedését eredményezték.

A helyi lakosok hangos morajlásról számoltak be Kazinszkije Viszelki környékén, amit fényes villanások kísértek.

Az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemelt. A Reuters a szlovákiai Transpetrol vállalat tájékoztatása alapján akkor arról számolt be, hogy Szlovákia kőolajellátása a támadás ellenére zavartalan. „A jelenlegi helyzet nincs hatással a szlovák területen zajló olajszállításra” – írta a cég, amely északi szomszédunk egyetlen kőolaj-finomítóját látja el.

Gyakori célpont a Barátság kőolajvezeték 

A Barátság kőolajvezetéket az orosz–ukrán háború kitörése óta már több alkalommal is támadta az ukrán hadsereg. A legutóbbi hasonló incidensre szeptember végén került sor, amikor ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak, és nem befolyásolták a magyarországi szállításokat sem.

