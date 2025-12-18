Deviza
EUR/HUF390,17 +0,31% USD/HUF332,67 +0,4% GBP/HUF444,25 +0,27% CHF/HUF418,06 +0,33% PLN/HUF92,69 +0,41% RON/HUF76,63 +0,31% CZK/HUF15,99 +0,28% EUR/HUF390,17 +0,31% USD/HUF332,67 +0,4% GBP/HUF444,25 +0,27% CHF/HUF418,06 +0,33% PLN/HUF92,69 +0,41% RON/HUF76,63 +0,31% CZK/HUF15,99 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 172,67 +0,36% MTELEKOM1 800 0% MOL2 876 +0,14% OTP34 390 +0,26% RICHTER9 695 +1,03% OPUS546 +1,83% ANY7 000 0% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS5 340 0% BUMIX10 026,87 -0,19% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,4 0% BUX109 172,67 +0,36% MTELEKOM1 800 0% MOL2 876 +0,14% OTP34 390 +0,26% RICHTER9 695 +1,03% OPUS546 +1,83% ANY7 000 0% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS5 340 0% BUMIX10 026,87 -0,19% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,4 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NIS
Alekszandar Vucsics
Szerbia
szankciók
Mol

Megszólalt Vucsics, napokon belül eldőlhet Szerbia sorsa – „büszke vagyok, nem hiszem, hogy várunk!"

Alekszandar Vucsics szerint napokon belül jó híreket kaphatnak Washingtonból. A szerbiai NIS olajfinomítót a Mol is szeretné megszerezni a szankciók alá volt orosz tulajdonostól.
VG
2025.12.18, 09:13

Alekszandar Vucsics szerb elnök csütörtök reggel kijelentette, hogy a következő napokban fontos és jó híreket vár az Amerikai Egyesült Államokból a szerbiai olajipari vállalatra (NIS) vonatkozó szankcióival kapcsolatban.

Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke NIS
Alekszandar Vucsics szerint Szerbia hamarosan jó híreket kap / Fotó: Filip Stevanovic / AFP

„A következő napokban nagy híreket várok. Nem hiszem, hogy január 15-ig kell várnunk, szerintem hétfőn vagy kedden megérkezik a várva várt válasz. Remélem, hogy jó hírekről számolhatok majd be” – nyilatkozta szerb újságíróknak Vucsics.

A Nova Ekonomija szerb gazdasági portál szerint az elnök kiemelte, hogy ma van a 68. napja annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok szankciókat vezetett be a NIS ellen Ennek az oka az, hogy a többségi tulajdonosa orosz, és az orosz-ukrán háború miatt az oroszokat szankcionálják. Vucsics szerint azóta egyetlen csepp olaj sem ért Szerbiába, de ennek a lakosság nem érezte meg a negatív következményeit.

„Büszke vagyok az országra, amely bebizonyította, hogy képes megkönnyíteni az állampolgárok helyzetét, és nem hárítja másokra a felelősséget” – jelentette ki Alekszandar Vucsics.

Durvul a helyzet, most van bajban Szerbia: az oroszok nyíltan megüzenték, nélkülük egy lépést sem tehetnek az olajfinomító eladásában – Vucsics rögtön visszaszólt

Szergej Lavrov múlt heti üzenetét követően a szerb elnök, Alekszandar Vucsics is megismételte, hogy Szerbia nem szándékozik senki tulajdonát elkobozni – közölte múlt héten péntekek a szerb Blic.

„Ahogy már sokszor elmondtam, eszünkbe sem jut, hogy bárki tulajdonát elkobozzuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tőke tulajdonosai továbbra is elégedett tulajdonosok maradjanak. És ha a működés lehetetlenné válik, Szerbia fizetni fog – ahogyan az komoly, tisztességes államokhoz illik” – közölte akkor a szerb elnök, és hangsúlyozta, hogy Szerbia nem fogja hagyni, hogy kulcsfontosságú energia-infrastruktúrája nélkül maradjon.

Vérszagot érző cápaként köröznek a Mol célpontja körül az olajipari gigászok, mégis jók a magyar cég esélyei

A Mol is megvásárolná a szankciók garmadája által sújtott, orosz tulajdonú Lukoil külföldi eszközeit, ebbéli szándékáról a magyar olajtársaság már tájékoztatta is az amerikai illetékeseket – tudta meg a Reuters csütörtök délután. A hír annyiból nem tekinthető hatalmas meglepetésnek, hogy Bacsa György, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatója egy interjúban arról beszélt, hogy akár a magyar olajvállalat számára is érdekesek lehetnek egyes eszközök, ám arra is figyelmeztetett, hogy az értékesítés, illetve a Mol részéről a vásárlás nem hagyományos ügylet, hanem ad hoc döntés eredménye lehet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu