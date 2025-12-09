Idén érthető okokból kicsit később fedte fel a Sziget Fesztivál, hogy kikkel erősíti a következő évi szezont, de most végre megérkezett a fellépők első listája. A sztárok között olyan nagy nevek találhatók, mint Dom Dolla, akiért világszerte utaznak Ibizára, a Twenty One Pilots és Florence + the Machine is.

Ezek a sztárok jönnek jövőre a Szigetre koncertezni – itt vannak az első fellépők / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Az idei felhozatal két legizgalmasabb neve kétségkívül Dijon és a mindössze húszéves Sombr, aki az elmúlt hónapokban szinte a semmiből lett a TikTok egyik legfelkapottabb előadója. És ez még csak a kezdet: a Hajógyári-szigetre most először érkezik Bbno$, a Budapest Parkból sokaknak ismerős Tash Sultana, valamint a tavalyi Eurovízión Horvátországot reprezentáló mémfenomén, Baby Lasagna is. Színpadra lép a frissen bemutatkozó Tomora duó – Aurora és a Chemical Brothers egyik tagjának új közös projektje –, illetve érkezik

az elektronikus zene egyik örök hivatkozási pontja, az Underworld,

valamint a skót alternatív rock színtér meghatározó együttese, a Biffy Clyro. A punk és powerpop rajongói sem maradnak üres kézzel: jön az essexi Bad Nerves, valamint a brightoni női energiabomba, a Lambrini Girls.

A hazai mezőnyt pedig olyan fellépők erősítik, mint Sisi, az Elefánt és a Makrohang.