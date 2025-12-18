Szijjártó bejelentést tett, felpörgetik Paks 2.-t: már most a 2026-os munkákat végzik, „február elején a földben lesz az első beton”

„A paksi atomerőmű-beruházást felgyorsították, a munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladnak, miután minden szükséges hatósági engedély megvan, és nincsenek érvényben sem európai, sem amerikai szankciók” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Szijjártó Péter: a paksi bővítést felgyorsítottuk, minden engedély megvan, nincsenek sem európai, sem amerikai szankciók / Fotó: Külgazdasági és Külügyminisztérium / MTI

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva a paksi bővítés kapcsán kifejtette, hogy a beruházást felgyorsították, minden hatósági engedély megvan, nincsenek érvényben sem amerikai, sem európai szankciók.

„Már most olyan munkákat csinálunk, amelyeket csak a jövő évre irányoztunk elő, s ez betonbiztossá teszi azt, hogy az első beton február elején lenn lesz a földben, s onnantól kezdve ez már a nemzetközi jog szerint is egy építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni” – számolt be róla a tárcavezető.

Szijjártó Péter ezt követően hangsúlyozta azt is, hogy az orosz földgáz és kőolaj ideológiai alapú kitiltása súlyosan ellentétes Európa biztonsági érdekeivel, az erről szóló döntés komoly gazdasági kockázatot jelent és jelentős áremelkedéseket hozhat.

„Mi ezt ellenezzük. Az energiaellátás kérdése nem lehet sem politikai, sem ideológiai kérdés. Az energiaellátás kérdése pusztán fizikai kérdés. Ezért természetesen a bíróság előtt fogjuk megtámadni ezt a döntést a szlovákokkal közösen. Amint a döntés hivatalos formában megjelenik, a beadványt azonnal beadjuk az Európai Bíróságra, az már kész van, de addig, amíg a hivatalos döntés nem jön ki, addig nem tudjuk benyújtani” – tájékoztatott.

Szijártó Péter úgy vélekedett, hogy az Amerikai Egyesült Államokban jobban értik a közép-európai régió energiaellátásának kihívásait, mint Brüsszelben, ahol szerinte nagy ívben tesznek rá.

Váratlan dolog történt a paksi atomerőmű építésénél, fontos dátum változott meg – Szijjártó Péter mindenre magyarázatot adott

A munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű-bővítésen, s ezért idő előtt megkezdődhetett az első betonöntéshez szükséges vasbeton szerkezet építése a helyszínen – jelentette be szombaton Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.