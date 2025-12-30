Deviza
Jön a szilveszteri hó: mutatjuk hol borulhat fehérbe a táj

Igazi téli idővel búcsúzik az óév. Szilveszter napján országszerte több helyen is havazás várható.
K. B. G.
2025.12.30, 14:35
Frissítve: 2025.12.30, 14:54

Már kedd reggel is többfelé volt hó, az év utolsó napján pedig még inkább fehérbe borulhat a táj, főként a Dunántúlon és az ország középső részén, és a hó meg is maradhat, miután a hőmérő higanyszála nulla fok alá szállhat.

Szilveszter napján többfelé kifehéredhet a táj / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Szilveszter délutánján érkezik a hóesés

A kedd reggel érkező hidegfront mögött fagyos, ám száraz levegő jön fölénk, így hózáporra inkább csak szerda délutántól lehet majd számítani. Ekkortól ugyanis északnyugat felől érkezhet melegfrontfelhőzet, ahonnan előbb északnyugaton, majd szerte a Dunántúlon és az ország középső részén is hullhat a hó, hózáporok is kialakulhatnak – írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint ugyanakkor keleten, északkeleten éjfélig nem valószínű csapadék, és az ország többi részén sem várható nagy havazás, inkább csak vékony hólepel alakulhat ki. A Dunántúl északi felén azonban 1-2 centis, a Bakonyban pedig akár 3-4 centis hóréteg is létrejöhet. Szilveszter napján a reggel igencsak csikorgós lehet, hiszen a Köpönyeg előrejelzése szerint akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő, ami azonban délutánra mínusz 2 és plusz 1 fok közé melegedhet. 2025-től tehát igazi téli idővel búcsúzunk.

